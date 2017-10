Les cartes Edahabia enfin opérationnelles

Par DDK | Il ya 24 minutes | 43 lecture(s)

Réceptionné et installé au mois de juin de l’année en cours, le distributeur automatique de billets du bureau de poste d’El Esnam reconnaissant la carte Edahabia a été enfin mis en service depuis une semaine, à la grande joie des détenteurs de comptes courants postaux (CCP). Aussi, les techniciens d’Algérie Poste ont effectué une mise à jour pour que les détenteurs de la nouvelle carte (CIB) puissent se servir, également, de cette dernière auprès de tous les autres GAB qui reconnaissent, désormais, les deux cartes (Edahabia et l’ancienne carte magnétique). Ce faisant, tout client, après avoir introduit sa carte magnétique, doit choisir sur l’écran la langue à utiliser, ce qui n’est pas commode pour un analphabète qui doit, dans ce cas, se faire aider par le receveur d’Algérie Poste. Après ce premier choix, il doit faire saisir son code confidentiel, puis choisir, en appuyant sur les touches, le service à demander. Si tout marche bien, le distributeur affiche les montants à retirer ou vous indique celui que vous désirez. L’opération est ainsi terminée et votre carte vous est restituée. La nouveauté avec ce nouveau système d’exploitation, c’est l’introduction de la messagerie vocale. Ainsi et durant l’opération de retrait du cash au niveau des appareils, l’usager peut suivre les instructions vocales, pour mener à bien sa transaction. Au demeurant, il faut signaler que cette carte de paiement électronique permet à son titulaire de régler via internet (en ligne) des factures téléphoniques, d’électricité et d’eau, ou effectuer des achats sur des sites de supermarchés algériens possédant les Terminaux de Paiement Electronique (TPE). «Cette mise en marche a mis non seulement un terme aux longues files d’attentes, auxquelles nous étions habitués, mais a également réglé le problème que nous rencontrons avec les nouvelles cartes Edahabia. Nous pouvons, à présent, jouir de ce nouveau service des plus modernes», a confié un habitant d’El-Esnam. Toutefois, tous les titulaires de comptes CCP, notamment les détenteurs des anciennes cartes magnétiques, sont conviés à effectuer une demande via le site internet d’Algérie Poste, afin de procéder à la demande de cette carte interbancaire, et ce, indiquent les services de la Poste, dans le but d’en finir avec la circulation des anciennes cartes et généraliser nouvelle (Edahabia). A préciser, enfin, que le DAB installé à la poste centrale de la ville de Bouira est passé, lui aussi, au nouveau système.

Aziz C.