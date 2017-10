Des villageois à la rescousse à Aghbalou…

Par DDK | Il ya 26 minutes | 41 lecture(s)

Les travaux d'aménagement et de revêtement en béton bitumineux (BB) de la rue centrale du village Ivehlal, dans la commune d’Aghbalou, au Nord-est de la wilaya de Bouira, sont en voie d’achèvement.

C'est une opération qui a démarré depuis le début du mois en cours pour laquelle une enveloppe financière de l'ordre de 3,7 milliards de centimes a été attribuée pour un tronçon de huit kilomètres. Néanmoins, cette enveloppe s'est avérée insuffisante pour réaliser, en parallèle, les indispensables ouvrages d'accompagnement, tels que celui du drainage des eaux pluviales (caniveaux et fossés), les murs de soutènement, l'élargissement des ponts et passerelles et la réparation des ouvrages souterrains détériorés lors de la première opération de décapage et compactage. Devant cet état de fait, les villageois ne se sont pas fait prier pour s'impliquer dans cette opération, à travers un volontariat d'envergure, qui a regroupé presque tous les hommes du village. Une mobilisation massive pour préparer le terrain de cette opération de bitumage, tant attendue par ces montagnards qui souffrent le martyre du délabrement de la principale voie d’accès à leur village. Un membre du comité de village affirmera qu'une importante somme financière, puisée dans la caisse du village, a été dépensée lors de cette opération pour l'achat de matériaux de construction et la location d'engins de travaux publics. Notre interlocuteur a affirmé que le reste des rues et ruelles du village seront revêtus, aussi, en béton par ces actions de volontariat. Lors de notre passage sur les lieux, vendredi dernier, le village offrait le décor d'un grand chantier. Les villageois, qui avançaient devant l'enrobeuse de l'entreprise en charge du projet, en balayant tout obstacle qui pourrait la gêner, n'ont pas manqué d’aménager, dans la foulée, une place publique au lieu dit ‘’Thala’’. Il est à signaler que les travaux ont également concerné le village voisin Ighil Ouchekrid, qui a bénéficié du revêtement de sa rue principale sur une distance de 1 500 mètres. Rappelons que le village Ivehlal, à vocation agropastorale, compte pas moins de 3 500 âmes et culmine à quelque 1000 mètres d'altitude sur les flancs Sud-est du massif du Djurdjura. Une région qui connaît des conditions climatiques extrêmement rudes, notamment les tempêtes de vents et de neige durant l'hiver. La bourgade a bénéficié, néanmoins, de toutes les commodités nécessaires à une vie décente, telles que l’électricité, le réseau AEP, ainsi que celui gaz naturel et tout récemment le réseau de la fibre optique.

Oulaid Soualah