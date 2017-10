La cantine pas encore ouverte

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Cette année, la rentrée scolaire connaît des remous et des difficultés palpables dans plusieurs établissements scolaires, relevant de la commune d'Ahnif notamment. La vétusté des structures, l'absence de la cantine, le manque du personnel éducatif, l'absence de commodités (eau potable) et le délabrement du mobilier, sont, entre autres, les carences qui caractérisent le début de la présente année scolaire. Le CEM "Les frères Alouane", situé au village Bouremal n'échappe pas, non plus, à cette situation dans laquelle patauge le secteur de l'éducation nationale à Bouira. En effet, depuis la rentrée scolaire, la cantine de cet établissement n'a pas servi ne serait-ce qu’un seul repas, à cause de l’absence du cuisinier, dit-on. Ce dernier serait en "congé de maladie prolongée", ajoute-t-on. Cet état de fait a laissé près de 250 élèves dans l'expectative et le désarroi. A midi, au lieu d'aller prendre des repas chauds, les collégiens, notamment ceux habitant loin de chez eux, se voient contraints de prendre des repas froids faits de pain, fromage et pâté, et ce, dans le meilleur des cas. Ce feuilleton dure depuis plus d'un mois, entravant le bon déroulement de la scolarité des collégiens. Les parents, eux, ne cessent de décrier cet état de fait, et redoutent les retombées négatives sur les performances scolaires de leurs enfants. Ils se sont même organisés, récemment, en créant une association de parents d'élèves (APE), pour défendre les intérêts de leurs enfants, «en mauvaise posture». D'après nos sources, ladite association a saisi, dernièrement, la direction de l'éducation de la wilaya en lui exposant ce problème de la non-mise en service de la cantine. Aux dernières nouvelles, la direction de l’éducation aurait donné son accord "d'envoyer" un cuisinier pour préparer, provisoirement, des repas chauds aux élèves du collège, et ce, en attendant de trouver une solution durable à ce problème.

Y Samir.