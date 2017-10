Le chantier du centre psycho-pédagogique à l’arrêt

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Le chantier d’un centre psychopédagogique pour handicapés, près de Vouaklane, dans la commune de M’Chedallah, à l’Est de la wilaya de Bouira piétine. Actuellement, les travaux sont carrément à l’arrêt, au grand dam des dizaines d’handicapés de la localité. A l’annonce de l’inscription de la structure il y a de cela plus deux ans, ces derniers étaient nombreux à saluer cette initiative des pouvoirs publics. Pour beaucoup d’handicapés, la création de ce centre est venu à point nommé pour combler le déficit en structures d’accueil de cette frange de la société à l’échelle de la wilaya et, en particulier, dans la région de M’Chedallah. Une région qui ne dispose d’aucun centre du genre. Mais les handicapés ont vite déchanté, en constatant tout le retard mis dans la réalisation et la livraison de ce centre. Il est utile de préciser que c’est l’ex-ministre de la Solidarité, Mounia Meslem, qui a procédé à la pose de la première pierre sur le chantier, en 2015. Les travaux du projet ont bel et bien démarré au mois de mai de la même année pour un délai de réalisation de 18 mois et un coût de 100 millions de dinars. Cependant, et après plus de deux ans du démarrage des travaux, ces derniers peinent à atteindre un taux d’avancement de 20%. Pis encore, les travaux sont actuellement à l’arrêt. La réception du projet prévue pour fin 2017 risque, tout bonnement, d’être renvoyée aux calendes grecques. Pour bon nombre d’handicapés de la région, au vu du taux d’avancement enregistré et des retards accumulés, les travaux risquent de mettre plusieurs années avant d’être achevés. Devant les difficultés que connaît le projet, les handicapés souhaitent l’intervention des services de l’action sociale (DAS), maître de l’ouvrage, et des autorités de la wilaya, pour relancer les travaux du centre, tant attendu par cette frange de la société. Il faut préciser que dans la commune de M’Chedallah, l’on recense entre 600 et 700 handicapés et leur nombre dépasse le millier à l’échelle de la daïra.

D. M.