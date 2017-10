«Promouvoir les jeunes talents»

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

La direction de la culture de la wilaya de Bouira a lancé, depuis samedi dernier, une série d'activités artistiques et musicales, pour encourager les jeunes chanteurs de différents styles, notamment le raï et le rap. Dans ce cadre, le théâtre régional Amar Laskri de la ville de Bouira a abrité un gala qui a drainé un public nombreux composé essentiellement des jeunes. La structure, nouvellement réhabilitée et promue au rang de théâtre régional, a ouvert ses portes à une vingtaine de jeunes chanteurs de rai et de rap. Plusieurs groupes de jeunes rappeurs se sont succédé sur la scène, interprétant des chansons de leur cru. «Ces activités ont pour objectif de créer de la dynamique chez les jeunes de Bouira, en les encourageant à exprimer leurs talents, notamment dans la chanson Rai et Rap», a souligné le premier responsable du secteur à Bouira, M. El-Hachemi Bouhired. «La direction de la culture a ainsi décidé d'ouvrir les portes du théâtre régional pour permettre aux jeunes de s'exprimer via une série de concerts et de galas, mais aussi des séances de poésies et des pièces théâtrales», a ajouté le même responsable. Parmi les participants, le jeune chanteur Khaled a enchanté le public par ses belles chansons "Bye bye maman", "Bladi chabba", ou encore "Ana Djazairi". «Je suis très content de participer à ce concert et de m'exprimer devant ce grand public, c'est une très bonne chose pour les jeunes de Bouira», nous confiera-t-il.

R. D.