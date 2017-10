54 établissements scolaires réhabilités

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

La wilaya de Bouira compte 722 établissements scolaires, dont 54 ont connu des opérations de réhabilitation ayant concerné essentiellement l’étanchéité, le raccordement au gaz et la réparation du réseau électrique et les sanitaires, selon le directeur du secteur M. Mourad Bouziane. Avant-hier, lors de la session de l’APW, qui s’est déroulée en présence du wali Mustapha Limani et des différents directeurs de l’exécutif, M. Bouziane a précisé que les opérations en question «ont été réalisées pour une enveloppe financière globale de près de 60 millions de dinars». Par ailleurs, le même responsable a noté, dans son rapport, la tension que connaissent deux écoles primaires, une à Lakhdaria et une autre à Bouira, à cause de la surcharge des classes. «Cette tension nous a obligés de recourir au système de la double vacation», a-t-il expliqué. Le même responsable a fait savoir, en outre, que son secteur connaîtra la réception, d’ici à la fin du mois en cours, de pas moins de quatre groupements scolaires. «Les travaux sont terminés et il ne reste que des retouches secondaires. Les quatre groupements scolaires seront prêts d’ici à la fin du mois en cours», a-t-il assuré. A noter que, cette année, le secteur de l’éducation dans la wilaya de Bouira a connu, entre autres, l’ouverture d’un lycée dans la commune montagneuse de Maâlla et deux autres groupements scolaires à Bouira et Lakhdaria. «Le lycée de Maâlla, d’une capacité de 800 places pédagogiques, a été réalisé dans le cadre du programme de 2011, alors que les deux groupements scolaires de Bouira et de Lakhdaria ont été réalisés dans le cadre du programme de 2013», a tenu à préciser le directeur de l’éducation. La rentrée scolaire de cette année a connu, également, l’ouverture de onze nouvelles classes réalisées dans le cadre des travaux d’extension engagés au profit de quelques établissements, ayant connu la surcharge des classes, a ajouté M. Bouziane dans son rapport. En outre, la direction de l’éducation de la wilaya de Bouira a rouvert deux écoles primaires à Ahif et à Haïzer (Est de Bouira), ce qui a permis le retour de quelques habitants dans leurs villages natals.

