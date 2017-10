Nette progression de l’enseignement de tamazight

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Malgré toutes les contraintes rencontrées, l’enseignement de la langue amazighe dans la wilaya de Bouira connaît des progrès, touchant, actuellement, 242 établissements scolaires, selon le constat établi par le directeur de l’éducation, M. Mourad Bouziane.

Ainsi, dans un rapport présenté devant les membres de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), M. Bouziane, s’est réjoui de la hausse du nombre des établissements assurant l’enseignement de tamazight à Bouira. «Cette année, nous avons ouvert 227 postes budgétaires pour le recrutement d’enseignants de tamazight», a indiqué le même responsable. Pour le primaire, M. Bouziane a indiqué que 69 postes budgétaires ont été ouverts pour 178 écoles, 107 autres pour 45 établissements d’enseignement moyen et enfin 51 autres postes budgétaires pour 19 lycées à travers le territoire de la wilaya de Bouira, a-t-il détaillé. M. Bouziane a saisi cette occasion pour exprimer son engagement et sa volonté d’œuvrer davantage pour la promotion et la généralisation graduelle de l’enseignement de cette langue nationale et officielle à travers tous les établissements scolaires de la wilaya de Bouira. «Nous œuvrons toujours pour la promotion de cette langue via sa généralisation à travers les établissements scolaires», a-t-il dit. Certains enseignants de la langue amazigh ont reconnu cette progression qui, ont-ils souligné, «demeure un pas important pour sa généralisation à travers l’ensemble des 722 établissements que compte la wilaya de Bouira». «Après son officialisation, cette langue doit être sérieusement enseignées dans nos établissements, car elle constitue un élément important de l’identité algérienne», a avoué Sofiane, un enseignant de Tamazigh à Bouira. Ce dernier a relevé toutes les difficultés que les enseignants de cette langue rencontrent chaque année, «et c’est aux hauts responsables de l’imposer dans toutes les écoles de façon officielle», espère-t-il.

