Les RN 15 et 26 sans entretien

La commune de Chorfa, située à 50 km de Bouira, est traversée par deux routes nationales qui connaissent un trafic routier intense. Il s'agit des RN 15 et 26, lesquelles relient la localité aux communes voisines d'Aghbalou et M'Chedallah (RN15) et à la vallée de la Soummam (RN26), dans la wilaya de Béjaïa. Toutefois, comme il est constaté dernièrement, emprunter ces infrastructures routières est loin d’être une sinécure, pour la simple raison que leur couche de bitume s'est dégradée au fil des ans. Il est ainsi relevé des nids-de-poule, des crevasses, des sillons, et parfois même des cratères sur la chaussée, empêchant toute circulation automobile optimale. «Il y a des segments de la RN15 qui sont vraiment dans un mauvais état, à telle enseigne que la circulation devient vraiment cauchemardesque. Comme je suis véhiculé et que j'emprunte régulièrement le tronçon Chorfa - M'Chedallah, je sais de quoi je parle. Il a été procédé, depuis des mois déjà, au décapage de l'ancienne couche de la RN15 qui passe par le chef-lieu de Chorfa. Mais, à ce jour, cette partie n'a pas été réhabilitée, laissant les automobilistes dans le désarroi. Nous attendons avec impatience la pose d'une nouvelle couche de l'enrobé sur cette portion de route», affirme un automobiliste de la localité. Dans le même contexte, il y a lieu de souligner que ces routes denses en circulation ne connaissent malheureusement pas de travaux d'entretien, ce qui aggrave de plus en plus leur état, à l'instar du nettoyage des caniveaux qui longent la RN 15 et 26. En effet, faute de curage, ces ouvrages sont actuellement remplis d'amas de détritus, de boue sèche, de pierrailles et autres objets hétéroclites. A la moindre averse, ces fossés se trouvent, souvent, oblitérés et divers détritus sont ainsi charriés par les torrents pluviaux, inondant la chaussée.

