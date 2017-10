Près d’un milliard à recouvrer !

Par DDK | Il ya 33 minutes | 70 lecture(s)

La société de distribution de l’électricité et du gaz de Bouira a indiqué que ses services détiennent des créances estimées à près d’un milliard de centimes (988 millions de centimes). Selon la SDC, une grande partie des créances, soit 458 millions, et représentant un taux de 46%, est détenu par des abonnés domestiques. Qualifiant ces seuils de créances d’importants, cette entreprise publique explique que cette situation crée des difficultés, notamment, pour la réalisation de projets relatifs au plan de passage de l’été, programmé par la SDC. Un plan de passage dont l’objectif premier reste, toujours selon la SDC, l’amélioration et la continuité du service clients. Pour faire face à cette situation, l’entreprise lance une vaste campagne de recouvrement des créances, en incitant ces clients à s’acquitter de leurs redevances.

D. M.