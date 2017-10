«C’était un massacre violent et douloureux»

Par DDK | Il ya 33 minutes | 76 lecture(s)

Le massacre du 17 octobre 1961 commis contre des manifestants algériens pacifiques à Paris (France) «était l’évènement le plus violent qu’a connu l’Europe occidentale dans son histoire contemporaine», ont souligné des participants à une rencontre commémorant cette date douloureuse, tenue mardi dernier à la maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira. «Ce massacre était très douloureux en raison des méthodes les plus violentes utilisées par la police française, pour réprimer des centaines de manifestants algériens qui protestaient contre le couvre-feu discriminatoire imposé aux Algériens à cette époque-là», a déclaré l’écrivain et chercheur Khalef Dahmani. «Malgré l’ampleur de l’atrocité à laquelle étaient confrontés les manifestants algériens et la lourdeur du bilan, l’Etat français ne reconnaît toujours pas ce crime que l’Europe occidentale n’a jamais connu dans son histoire», a ajouté M. Dahmani dans son intervention. De son côté, l’ancien moudjahid et président du bureau local de l’organisation nationale des Moudjahidines (ONM) de Bouira a qualifié la répression sanglante des manifestants algériens d’ «évènements horribles», et d’ «un crime contre l’humanité». «Ce massacre n’était qu’une suite d’une série des atrocités commises par les forces coloniales françaises pour tuer la révolution nationale, mais en vain», a déclaré M. Salah Abdi dans son intervention. Le conférencier a saisi cette même occasion pour évoquer les étapes ayant précédé cette date historique, en parlant de l’organisation de la révolution nationale, notamment depuis1954, ce qui avait donné naissance à la Fédération de France du FLN, organisatrice des manifestations pacifiques du 17 octobre 1961. «C’est grâce à la maîtrise de l’organisation de la révolution nationale que cette Fédération avait réussi à mobiliser toute la communauté algérienne de France et la faire impliquer dans l’action révolutionnaire», a ajouté l’intervenant. Par ailleurs, et à l’occasion de la commémoration de ces massacres, une exposition photos retraçant les souffrances du peuple algérien et ses sacrifices révolutionnaires pour l’indépendance a été organisée au niveau du hall de la maison de la culture.

R. D.