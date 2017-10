Volontariat sur les accotements de la RN30

Par DDK | Il ya 50 minutes | 87 lecture(s)

Les opérations de nettoyage par bénévolat se généralisent à travers les régions de la wilaya de Bouira. En effet, il ne se passe pas un jour sans que des jeunes s'impliquent ça et là à travers des actions de volontariat, qui prennent de plus en plus de l'ampleur au fil du temps. Ces actions concernent le ramassage minutieux des ordures ménagères et autres détritus qui polluent le moindre espace, tant à l’intérieur, qu'en périphérie des agglomérations, les centres urbains et l'ensemble des nombreux axes routiers, en parallèle à des aménagements des rues principales, tels que le ravalement de façades, embellies par des fresques représentant les symboles amazighs, le curage des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, les réfection de l'éclairage public, et tout autres menus travaux d'utilité publique. C'est le cas à Saharidj, où de jeunes bénévoles ont organisé, vendredi dernier, une opération de nettoyage d'envergure, en s’attaquant aux bordures de la RN30, à partir du monument des martyrs, au niveau du flanc sud-ouest de la colline d'Achaivou, qui s'étend jusqu'au dernier village en haute montagne Imesdhurar. Les volontaires, scindés en deux groupes, ont commencé le travail dès la pointe du jour sur les deux extrémités de cette route, pour se retrouver au milieu, soit au village Ath Hamad. Là, d'autres jeunes bénévoles avaient été chargés de préparer un grand couscous au niveau d'une auberge privée, mise gracieusement à la disposition des bénévoles par le propriétaire. Un repas collectif fait de couscous, symbole d'union et de fraternité, organisé grâce aux dons de bienfaiteurs et à une collecte de fonds. A signaler que même les routiers de passage, allant ou venant de la wilaya de Tizi-Ouzou, via le col de Tizi N'koulal, et d'autres automobilistes, empruntant la RN30, ont été conviés au repas.

