L’ancienne école de Tameziabt remise en service

Le secteur de l'éducation dans la commune d'Ahnif, située à 40 km à l'Est de Bouira, connaît des fortunes diverses. En effet, il y existe des écoles vraiment "mal-en-point" et délabrées. Et c’est dans des écoles vétustes et détériorées que des élèves de la région suivent leur scolarité, à l’exemple de l'école d'Ighzer Oumeziav et Ighil Nath Ameur, en proie au délabrement. Sans eau et avec des toilettes et du mobilier usés, les élèves ont carrément "déchantés". Néanmoins, en dépit de cette situation peu reluisante, nous avons appris qu'une ancienne école primaire du village Tameziabt a rouvert ses portes ces jours-ci, après avoir connu des travaux de réhabilitation. La remise en service de cet établissement vient à point nommé, dans l'optique de renforcer celui existant afin de le désengorger. Nonobstant la dure réalité et les conditions de vie difficiles dans lesquelles vivent les habitants de la région, il n'en demeure pas moins que celle-ci connaît une croissance démographique assez soutenue ces dernières années. Cela induit, bien évidemment la réalisation, entre autres, de nouveaux établissements scolaires, pour répondre à la demande croissante en matière d'éducation.

