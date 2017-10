Le wali dépêche une commission

Par DDK | Il ya 52 minutes | 91 lecture(s)

Des dizaines de citoyens des localités de Merdja, Ouled Ahmed Ben Saïd, Mkhalfia, Djbala, Mamcha, Ouled Ali, Grarcha, Mougara, Bhalia et Oueld Boudiaf ont, à plusieurs reprises, manifesté leur mécontentement contre les poussières émanant des carrières en exploitation à Fraksa. La dernière action de protestation en date remonte à mardi dernier. Une manifestation au cours de la laquelle les protestataires avaient fermé le chemin de wilaya n°21, pour réclamer l’intervention des autorités locales et trouver une solution urgente «aux nuisances provenant des carrières de cette région». «Nous ne pouvons pas vivre comme ça, les carrières dégagent trop de poussière. Celle-ci a tué toutes nos cultures, oliviers, sans parler des problèmes respiratoires qu’elle nous causés», se plaint un des villageois de Merdja. Dans une requête transmise aux responsables concernés, les protestataires ont appelé les autorités de la wilaya à intervenir «le plus rapidement possible» pour les protéger de ces «dangers». Sur une instruction du wali Mustapha Limani, une commission sera dépêchée au cours de la semaine à Fraksa. Ladite commission sera composée des membres de plusieurs services, dont, notamment, ceux des autorités locales, l’environnement, l’agriculture, la protection civile. D’après le wali, les villageois, ainsi que les gérants des carrières seront associés à cette démarche. «La commission fera la lumière sur ce dossier en vue de nous permettre de prendre les mesures nécessaires, afin de protéger les habitants de cette région et leur environnement», a souligné M. Limani. Ce dernier qui a espéré une solution qui arrangerait toutes les parties (gérants des carrières et population locale), mais n’a pas écarté l’éventualité de fermer lesdites carrières.

R. D.