Le CW98 dans un piteux état

Le réseau routier dans la commune d'El Adjiba, à 25 km de Bouira, se trouve en proie au délabrement. Le constat est sans appel: des trous, des crevasses, des nids-de-poule et des ornières jalonnent le réseau routier, rendant toute circulation automobile laborieuse pour les automobilistes. Ces derniers diront n’avoir eu de cesse de soulever cette contrainte, en interpellant les collectivités locales. Le cas du CW98, qui communique entre les municipalités de M’Chedallah et Bechloul, en est un exemple édifiant. Long d'environ 20 km, ce tronçon n'a pas bénéficié depuis belle lurette de travaux de réhabilitation, ce qui a accentué sa dégradation. Cependant, ce qui a rajouté une couche à cette situation, ce sont les branchements des réseaux divers (gaz de ville, eau...) qui ont "malmené" la chaussée avec des tranchées creusées ici et là, pour le passage des différentes conduites. Au lieu de procéder à la remise en état des lieux, les entreprises n’ont jugé utile que de remblayer les tranchées avec de la terre. Ainsi, avec la chute des pluies, les tranchées creusées, sous l'effet des torrents, se transforment en sillons boueux, gênant énormément le trafic routier. «La circulation ralentit toujours à proximité des tranchées recouvertes de terre, où les automobilistes diminuent drastiquement la vitesse pour ne pas abîmer leurs voitures avec ces pièges. La non-remise en l'état des parties creusées détériore davantage le bitume, au grand dam des automobilistes», déplore un habitant véhiculé de Semmache. L’autre facteur qui a contribué à la dégradation de ce chemin n’est autre que l’intense trafic des poids lourds, qui intervenaient sur le chantier de la pénétrante autoroutière Ahnif - Bejaia. Certes, ces véhicules n’empruntent plus le chemin depuis la réception de la portion de 42 km, allant d’Ahnif jusqu’à Akbou, mais les dégâts qu’ils ont occasionnés à la chaussée, pendant plus de trois ans, sont toujours là. Par ailleurs, nonobstant l'importance que revêt le CW98, qui relie les communes de M’Chedallah à El Adjiba et Bechloul, celui-ci n'a pas été pris en charge par la wilaya, étant donné que cette infrastructure routière relève de la direction des travaux publics (DTP). Ce tronçon connaît un trafic routier assez dense, d'où son importance et la nécessité de le prendre en charge, estime-t-on dans la région.

