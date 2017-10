Limani rassure les souscripteurs

Par DDK | Il ya 52 minutes | 96 lecture(s)

En marge du lancement du chantier des 112 logements AADL, intervenu la semaine dernière dans la commune de Bouira, le wali de Bouira, Mustapha Limani, a tenu à rassurer les souscripteurs de la formule location-vente (AADL), ainsi que ceux des autres programmes (social, LSP, LPA) que toutes leurs demandes seront satisfaites.

«Toutes les demandes des souscripteurs de logements, toutes formules confondues, seront satisfaites Incha’Allah. Nous sommes en train de suivre de près la réalisation de ces programmes», a déclaré M. Limani. Ce dernier a fait savoir que le total des logements de la formule location-vente dans la wilaya s’élève à 2 000 unités. Toujours dans le dossier du logement, le premier magistrat de la wilaya avait déclaré, il y a quelques jours, que concernant la distribution des logements sociaux dans les communes de M’Chedallah et Sour El Ghozlane, un examen approfondi des dossiers des bénéficiaires est en train de se faire au niveau des commissions chargées de ce dossier. Pour lui, il faudrait s’assurer, au préalable, que les logements sociaux iront aux réels bénéficiaires. Ce qui explique le retard mis dans la distribution des unités en question au niveau des deux communes. Pour rappel, dans les autres communes de la wilaya, pratiquement tous les programmes du social ont été attribués et les listes ont été, d’ores et déjà, affichées. Actuellement, les services de la wilaya chargés des recours épluchent toujours les dossiers déposés par les demandeurs de la commune de Bouira. Il est utile de préciser que les services de la wilaya ont recensé plus de 4 000 recours au lendemain de l’affichage de la liste des bénéficiaires des 814 logements sociaux de la commune de Bouira. Par ailleurs, s’agissant des autres projets de développement en cours de réalisation au niveau de la wilaya, le wali Limani a reconnu que certains avancent bien et d’autres moins bien, alors que quelques chantiers sont carrément à l’arrêt. Pour lui, les arrêts et retards sont souvent dus à des «raisons objectives». Revenant sur les projets accusant souvent des retards, le chef de l’exécutif a cité le cas de ceux des secteurs du logement et de la santé. Cependant, et toujours selon le premier magistrat de la wilaya, les projets inscrits dans les secteurs de l’agriculture et de l’aménagement avancent plutôt bien. Pour lui, les résultats sont grosso modo satisfaisants. Il est utile de signaler que depuis son installation à la tête de la wilaya de Bouira, soit en août dernier, Limani a visité douze communes à travers des sorties de terrain, où il a eu à inspecter divers projets de développement. Djamel M.