Une foire commerciale à Merlot

Depuis le 17 octobre dernier, la ville de Tazmalt abrite une foire commerciale, installée à proximité du siège de la daïra, au quartier Merlot.

Samedi dernier, il y avait du monde dans cette enceinte, où les chapiteaux abritant des stands proposaient une panoplie de produits qui vont des habits à l'ameublement, en passant par les ustensiles de cuisine, l'électroménager, le cosmétique, les confiseries, les chaussures, les objets de décoration... Depuis la matinée de samedi passé jusqu'au soir, cet espace n’a pas désempli, étant donné que c'est un jour de repos. Des grappes de clients, constitués essentiellement de familles venues s'enquérir des produits exposés à la vente, prenaient d'assaut cette foire qui "fourmillait" sans cesse de monde. Une occasion pour les femmes au foyer, notamment, de se dégourdir les jambes et de quitter momentanément leurs habitations. «Ce n'est pas chaque jour que nous nous rendons aux foires. Celle qui se tient actuellement est une aubaine pour moi et mes filles de sortir et voir ce qui se vend et acheter le cas échéant ce qui nous plaît. Rester tout le temps à la maison est vraiment dure à supporter, alors autant en profiter», affirme avec béatitude une mère de famille. Dans le même sillage, il est à noter que cette foire est devenue, depuis quelques jours déjà, le point de chute des centaines de visiteurs venant, en plus de la ville de Tazmalt, des localités avoisinantes comme Ath Mellikèche, Boudjellil, Aghbalou, Chorfa, Akbou, M'Chedallah,... C'est dire que les ménages ont toujours cette propension à chercher de nouveaux produits de consommation. Par ailleurs, les enfants, de leur côté, ne sont pas omis par les organisateurs de cette foire, étant donné qu'il leur est réservé tout un espace ludique, où ils peuvent apprécier et jouer au toboggan, à la balançoire, aux jeux sur ressort, aux jeux multifonction,...

Syphax Y.