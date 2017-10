Le nouveau DAB n’est plus opérant

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Malgré le lancement du nouveau programme d’Algérie Poste, en vue de moderniser ses prestations de services, il n’en demeure pas mois que les détenteurs de la nouvelle carte Edahabia de Kadiria (ex-Thiers), une commune sise à 33 km à l’Ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, se plaignent, depuis quelques jours, du retard mis dans l’actualisation du système du distributeur automatique de billets (DAB) de l’agence postale de la ville. Ils déplorent aussi l’attente «interminable» qu’ils endurent devant les guichets à chaque opération de retrait ou de versement. De ce fait, ils prennent leur mal en patience, en attendant une intervention des services d’Algérie Poste pour remédier à cette situation. Ainsi et selon les services d’Algérie Poste, cette situation est due au fait que le DAB installé ne décode que l’ancienne carte de retrait CCP. Actuellement, il est procédé, progressivement, à la généralisation de la nouvelle carte (CIB) Edahabia, permettant de retirer de l'argent des distributeurs de billets de banque. Lors d’une virée sur les lieux, il a été constaté de longues files d’attente devant tous les guichets du bureau de poste de Kadiria. Chose qui suscite la colère de certains clients, lesquels tantôt se plaignent auprès des services concernés, tantôt rebroussent chemin, faute de temps. D’après une source d’Algérie Poste, un nouveau DAB déchiffrant la nouvelle carte Edahabia sera prochainement installé dans ce bureau, pour permettre aux détenteurs de cette carte de profiter de ses services. «J'étais surpris de lire l’affiche placardée sur le DAB annonçant que les cartes Edahabia ne sont pas opérationnelles, et que le détenteur de cette nouvelle carte doit se présenter au guichet pour effectuer un retrait à l’aide d’un chèque de secours», a confié un trentenaire accosté devant le DAB de la poste. Par ailleurs, au demeurent, il y a lieu de signaler que de nombreux distributeurs de billet, décryptant la nouvelle carte, ont été récemment mis en marche au niveau de plusieurs communes de la wilaya de Bouira, dont le chef-lieu de wilaya, Taghzout et El-Esnam.

A. C.