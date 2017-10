Un quartier inondé par les eaux usées

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Les résidents du quartier «Licoul oufella» dans le vieux Saharidj, bourgade relevant du chef-lieu communal, ne savent plus à quelle autorité s'adresser, pour mettre fin au calvaire qu'ils vivent depuis plus d'une année. Un calvaire dû à une avarie survenue sur le réseau principal de l'assainissement du village. Pourtant, diront les résidents, cette avarie a été signalée à toutes les autorités (APC, daïra…), en vain. Sur les lieux, il a été constaté qu'un important flot d’eaux usées se déverse à partir d’un regard endommagé sur la partie supérieure du quartier. Ces eaux viennent, ensuite, arroser copieusement, et de manière discontinue, le quartier, au point où un effroyable amas de vase, dégageant des odeurs fétides, s'est formé à moins de 50 mètres des maisons, faisant vivre un véritable calvaire aux occupants. Ces derniers vivent, en effet, dans un microclimat fait d’odeurs nauséabondes, notamment en période chaude. Les citoyens rencontrés affirment qu'en plus de toutes ces effroyable retombées, cette couche de vase attire toutes sortes d'insectes, mouches, moustiques et autres reptiles, qui envahissent leurs habitations. A signaler que les eaux usées suivent leurs cours pour se déverser sur un petit ruisseau traversant le quartier Ath Ali Oukaci, passant à proximité d'une huilerie, avant de se jeter dans Assif Levaal, l'un des derniers cours d'eau de la région, dit non encore pollué. Les citoyens affirment que plusieurs commissions, chapeautées soit par le maire ou l'ancien chef de daïra, se sont rendues sur les lieux. Mais rien n’est entrepris à ce jour pour réparer cette fuite, qui empoisonne la vie aux résidents et les exposent à toutes sortes de maladies. Ces villageois lancent un nouveau cri de détresse à l'adresse des autorités locales, afin de faire le nécessaire et mettre fin à cette situation.

Oulaid Soualah