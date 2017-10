Les villageois saisissent le wali

Par DDK | Il ya 39 minutes | 51 lecture(s)

Dans une longue requête adressée au wali de Bouira, Mustapaha Limani, les résidents du quartier Ouzouaghen, dans la commune d’Ath Mansour, à l’Est de la wilaya de Bouira, reviennent sur la pénurie d'eau qu'ils imputent à une mauvaise réalisation du projet d’adduction. Un ouvrage réalisé sans étude, selon ce qui est rapporté dans le document, dont une copie nous a été remise. Le requérants affirment que le tracé de cette conduite d’adduction est inapproprié, d'où une perte de pression qui empêche l'eau d'arriver dans leurs robinets. Les résidents poursuivent, en remettant en cause le diamètre des articles de plomberie, utilisé pour la réalisation d’un tel cet ouvrage. Plus loin, ils signalent que la vanne principale du réglage est détériorée suite à une manipulation sans relâche, chose qui a aggravé cette rupture de l'eau. Ils affirment, dans ce sens, que les services de la mairie ont procédé à la coupure de l'eau jusqu’à ce que la vanne soit remplacée. Il est mentionné dans le document que cet état de fait a mis en ébullition les habitants, et provoqué plusieurs escarmouches entre voisins, qui se plaignent, par ailleurs, de plusieurs autres insuffisances telles que le non-raccordement au gaz naturel, malgré la proximité du réseau de distribution, et le mauvais état de leur unique voie d’accès. Pour toutes ces carences «aux retombées des plus pénalisantes pour les 50 foyers», les protestataires sollicitent une commission d’enquête pour tirer les choses au clair.

Oulaid Soualah