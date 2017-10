480 demandes en stand-by !

Par DDK | Il ya 39 minutes | 54 lecture(s)

La demande d’aide à l’habitat rural à Kadiria, commune sise à 30 km du chef-lieu de Bouira, a littéralement explosé ces dernières années.

Cet engouement pour la formule est favorisé par un retour massif des populations à leurs villages natals, après les avoir désertés durant la décennie noire à cause de l’insécurité. Cela dit, et selon des chiffres communiqués par les services de la municipalité de Kadiria, le nombre de demandes de logements, déposées auprès de la commune et non encore satisfaites, s’élève actuellement à 480. Ces mêmes services indiquent que 420 de ces dossiers se trouvent actuellement au niveau de la direction de wilaya du logement et de la caisse nationale du logement (CNL). Ce sont là des chiffres qui dénotent d’un engouement important pour ce type de logement, mais aussi d’un retard dans la satisfaction des demandes. Dans le souci d’expliciter la situation, les services de la municipalité ont tenu à apporter des éléments de réponse pour rassurer les demandeurs. En effet, et selon la municipalité, durant les années 2015, 2016 et 2017, aucun quota de logement rural n’a été affecté aux communes de la wilaya de Bouira. Cette situation s’explique, selon les mêmes services, par la non-consommation des quotas attribués par les pouvoirs publics aux communes. En fait, la wilaya conditionne l’attribution de nouveaux quotas aux communes par la consommation de ceux déjà alloués. Il se trouve que certaines communes, qui ont consommé la totalité de leurs quotas, n’ont pas eu droit à de nouveaux quotas. Beaucoup ont assimilé cet état de fait à une sanction. Mais à vrai dire, les autorités de wilaya ont introduit une nouvelle mesure et exigent désormais le parachèvement des quotas, dont les décisions d’attribution remontent aux années 2008. Chez les autorités de wilaya, il y a une ferme volonté à assainir toutes les situations, notamment celles en retard, avant l’attribution d’un quelconque nouveau quota, quitte à «pénaliser» des communes et les demandeurs de logements ruraux. Au sujet de quelques décisions attribuées de temps à certains bénéficiaires, la municipalité de Kadiria a indiqué que celles-ci ne relèvent pas de nouveaux quotas. Bien au contraire, ces décisions viennent remplacer celles dont les concernés sont décédés, ou celles dont les demandeurs ont cédé leurs logements à leurs proches, ou ceux dont les décisions ont été annulées. La municipalité persiste et signe : aucun nouveau quota n’a été attribué à l’APC de Kadiria. Il est utile de signaler que des milliers de demandes attendent d’être satisfaites à travers la wilaya de Bouira. Interpellé à ce sujet, à l’occasion de l’installation du chef de daïra de M’Chedallah, le wali Limani avait précisé que la situation va évoluer dans les prochains jours avec l’attribution d’un nouveau quota pour la wilaya. Selon lui, celui-ci sera reparti équitablement sur les communes de la wilaya.

Djamel M.