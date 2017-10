Salon d’arts plastiques

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Un salon local des arts plastiques a été ouvert, mercredi dernier, au niveau de la maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira avec la participation de douze (12) artistes venus des quatre coins de la wilaya. «Douze plasticiens participent à ce salon qui se poursuivra jusqu’au 5 novembre prochain», a précisé le directeur de la culture El-Hachemi Bouhired. Cette manifestation permettra aux différents artistes participants de montrer au public leurs produits, leurs toiles et tableaux, a ajouté le même responsable. À cette occasion, une vingtaine de tableaux et toiles de peinture consacrées aux martyrs de la Révolution nationale, ainsi qu’à la nature et au patrimoine touristique de la wilaya ont été exposés au niveau du hall de la maison de la culture Ali Zaâmoum. À son premier jour, le salon n’a pas drainé grand public, a-t-on constaté. «Le salon n’a pas drainé de visiteurs, mais je pense que les gens commenceront à venir dans les prochains jours pour visiter nos travaux de plasticiens et admirer la beauté des différentes toiles, c’est quelque chose de très beau», a estimé un des artistes présent à ce salon. Selon M. Bouhired, le salon sera marqué entre autres par l’organisation de conférences et la projection de documentaires sur les arts plastiques et la réalisation des fresques et tableaux de peinture. «Des conférences seront animées par d’anciens artistes plasticiens de la wilaya de Bouira au niveau de la grande salle de la maison de la culture tout au long du salon», a-t-il dit. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités culturelles initiées par la direction de la culture pour faire connaitre les artistes et renouer avec la dynamique culturelle dans la ville de Bouira.

R. D.