Deux projets d’aménagement urbain confiés

Par DDK | Il ya 12 minutes | 30 lecture(s)

Deux projets d’aménagement urbain dans la commune de Kadiria, d’un coût global de 1.4 milliard de centimes, ont été confiés cette semaine à deux entreprises réalisatrices, apprend-on auprès des services de la municipalité. Selon les mêmes services, le premier projet concerne l’étude et l’aménagement de la route menant au cimetière des martyrs de la ville en passant par la voie ferrée. À plus de 680 millions de centimes, ce projet a été confié à l’entreprise EGTPH Belaabad pour un délai de réalisation de trois (3) mois. Celui-ci rentre dans le cadre du parachèvement des travaux d’aménagement de la route menant au cimetière des martyrs. À signaler que cette route avait bénéficié d’une première tranche dont les travaux ont été déjà menés à terme. Cette fois, les travaux qui seront lancés dans les prochains jours concernent la deuxième tranche des travaux de la route. Le deuxième projet, lui, concerne l’étude et la réalisation des travaux d’aménagement de la route principale du village El Morhania. Cette route s’étend sur un linéaire de 700 mètres. C’est l’entreprise EGTPH Bourai Hacene qui a été retenue pour mener les travaux pour un délai de quatre (4) mois. L’enveloppe allouée à ce projet s’élève à plus de 770 millions de centimes. Les services de l’APC indiquent que le projet d’aménagement de la route d’El Morhania comporte deux tranches. C’est le premier lot des travaux qui vient d’être confié en attendant bien sûr le lancement prochain du second lot des travaux. Il faut signaler que plusieurs villages et quartiers de la commune de Kadiria attendent toujours des travaux d’aménagement. C’est le cas des quartiers de Djidrou, du Chahid Kabes, de la route de Slala-bas et des voies d’accès secondaires du village d’El Morhania.

D. M.