Enfin un circuit pour les auto-écoles !

Il ya 1 heure

Après une "errance" qui aura duré des années et des promesses non tenues, les propriétaires des auto-écoles exerçant au niveau de la daïra de M'Chedallah ont eu gain de cause. En effet, un circuit leur a été aménagé en bonne et due forme, près du marché hebdomadaire de M'Chedallah qui se tient tous les mardis dans l'enceinte même de l'ex-base de vie des chinois. Ce circuit a été revêtu en bitume et aménagé de sorte à abriter les activités inhérentes à l'apprentissage du créneau et des manœuvres. C'est une surface d'environ 10 000 m², où l'espace est suffisant pour toutes les voitures des auto-écoles. Elle est entourée de trottoirs avec une entrée principale. «Oui, enfin ! nous disposons d'un circuit pour l'exercice de notre activité. C'est un espace adéquat et bien aménagé qui aide beaucoup les candidats à l'examen du permis de conduire à maîtriser notamment le créneau et les manœuvres. Auparavant, nous avons souffert des conditions lamentables dans lesquelles nous travaillions, car les espaces qui nous ont été ménagés étaient inadaptés à notre activité. Au début, nous exercions au niveau du chemin qui mène au lycée de Zouzamen. Là, c'était vraiment le calvaire, car les élèves et la direction du lycée trouvaient l'emplacement du circuit des auto-écoles inapproprié, étant donné que cela les dérangeait dans leurs études. Nous avions eu maille à partir avec la direction du lycée, mais nous n'étions pas fautifs car nous n'avions pas où aller», relate le propriétaire d'une auto-école sise à M'Chedallah. Et d'ajouter dans la foulée: «après cet épisode regrettable, nous avons été transférés vers l'ex-base de vie des chinois où, là encore, le terrain était dans un état lamentable. Ce n'est qu'après moult interventions et réclamations auprès des autorités que nous avons enfin bénéficié d'un circuit à l'extérieur de l'ex-base des chinois à proximité de la RN15», conclut notre interlocuteur. Ce circuit est bien placé, car il donne accès à la RN15.

Y. S.