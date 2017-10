La mairie fait peau neuve

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

Le siège de l’APC d’Aghbalou est une ancienne bâtisse vieille de plusieurs décennies. Edifié en R+1 sur un ancien campement de l’armée coloniale, la bâtisse en question est exigüe et commence à montrer ces dernières années des signes de vétusté et de dégradation. Devant cette exigüité et surtout avec l’arrivée de dizaines de nouveaux fonctionnaires, les responsables de la commune étaient obligés de délocaliser certains services vers le rez-de-chaussée de la bibliothèque communale et l’ancien siège de la garde communale entièrement réaménagés. C’est le cas des services sociaux, de l’hygiène, de l’urbanisme et de la construction. L’ancien siège, «désengorgé» depuis, abrite actuellement les services de l’état civil, le secrétariat général et le cabinet du P/APC. Ces dernières années, pour améliorer les conditions d’accueil de la population et de travail des fonctionnaires, des travaux d’aménagement ont été entrepris au rez-de-chaussée de la bâtisse au niveau du service de l’état civil plus précisément. Les bureaux de l’état civil situés dans l’aile est de la bâtisse ont été refait à neuf. Ainsi, ce service a vu l’aménagement de nombreux guichets et d’un hall spacieux pour accueillir les citoyens nombreux à solliciter les différents bureaux rattachés à ce service. L’aile ouest du rez-de-chaussée et les bureaux du premier étage, eux, n’ont pas subi de travaux de réfection et ce malgré leur vétusté. Ceci dit, un projet portant réaménagement et réfection de cette partie du siège de la commune a été inscrit récemment. Une enveloppe de 160 millions de centimes a été dégagée pour financer les dits travaux. Ces derniers ont été entrepris il y a de cela plus de trois semaines et se poursuivent toujours. À l’intérieur de la bâtisse, les travaux en question ont porté sur la pose d’un nouveau revêtement en dalle de sol, un réaménagement des bureaux, l’installation de portes en aluminium et une nouvelle couche de peinture. À l’extérieur, la façade a été entièrement ravalée et repeinte. Actuellement, il ne reste que les dernières retouches pour réceptionner cette partie du siège de l’APC. Il est utile de signaler qu’une proposition a été formulée dans les années 2000 par des élus de l’assemblée communale pour délocalisée l’actuelle siège de la mairie vers le quartier périphérique de Bouaklane. Une fiche technique du projet a même été établie. Seulement, ce projet est tombé à l’eau et la proposition n’a pas été relancée ces dernières années. À l’époque, les élus voulaient un siège plus moderne, spacieux, facilement accessible, capable d’accueillir un nombre élevé de fonctionnaires et surtout offrir de meilleures conditions d’accueil pour la population de la commune dont le nombre dépasse les 25.000 habitants. D’aucuns à Aghbalou pensent qu’un projet d’un nouveau siège de la commune s’impose. La proposition du projet mériterait d’être relancée surtout si l’on sait que l’actuel siège ne peut accueillir la centaine de fonctionnaires et travailleurs et surtout le nombre sans cesse croissant de citoyens.

D. M.