Le siège de l'ex-garde communale à l’abandon

Par DDK | Il ya 1 heure | 45 lecture(s)

Fermé depuis 2012, soit depuis la dissolution du corps paramilitaire de la garde communale, la caserne d'Ath Illiten est livrée au vandalisme et aux agressions climatiques. Cet édifice implanté sur une colline qui surplombe ce village en haute montagne et situé à moins de 500 mètres de la RN30 occupe une position stratégique sur plusieurs volets. En effet, étant situé à la même distance entre trois villages Ath Illiten à l'ouest, Imesdurar au nord-ouest et enfin Ath Hamad à l'est, ce siège réalisé dans les normes aurait pu être reconverti en auberge de jeunes ou en centre culturel lesquels font cruellement défaut dans ces coins perdus en haute montagne où des centaines de jeunes désœuvrés sont livrés à l’oisiveté et happés qu'ils sont par toutes sortes de vices. Des vices qui guettent la classe juvénile abandonnée à son triste sort. C'est un édifice assez spacieux où pourraient être aménagé sans frais toutes les activités attractives au profit des jeunes et des moins jeunes telles qu'une bibliothèque ou une salle de sport. À noter que le siège en question dispose d’un réfectoire et d’une cuisine. Il pourrait aussi être aménagé en relais pour le tourisme de montagne, étant situé sur les flancs de Yema Khelidja et culmine à quelques 1200 mètres d'altitude, à seulement quelques encablures du col de Tizi N'Koulal et Tala Rana, deux sites touristiques fort prisés par les amateurs du tourisme de montagne, les amoureux de la nature et les amateurs des sensations fortes. À l'heure actuelle, cette bâtisse réalisée à coup de milliards est à l'abandon et se dégrade à vue d'œil au fil du temps sans que personne n'en tire profit. Elle ne tarderait pas à tomber en ruines faute d'entretien. C'est un cas sur lequel doivent se pencher en toute urgence les autorités locales pour sauver ce qui pourrait l’être encore.

Oulaid Soualah