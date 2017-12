Quelles vacances pour les élèves ?

Par DDK | Il ya 22 heures 14 minutes | 627 lecture(s)

Les vacances scolaires d'hiver ont débuté hier, ce qui permettra aux élèves de tous les paliers scolaires de se reposer.

Cependant, une question taraude ces potaches quant à la façon et aux moyens à utiliser pour passer le temps. Dans la région de la vallée du Sahel, qui englobe cinq communes, à savoir M'Chedallah, El Adjiba, Ath Mansour, Chorfa et Ahnif et Aghbalou, les élèves n'ont pas vraiment d'espaces de loisirs où passer le temps. Même si la durée de ces vacances est coutre, soit15 jours, il n'en demeure pas moins qu'au fil des jours, les élèves pourraient s'ennuyer suite au manque d'espaces adéquats pour meubler leurs loisirs. Si dans les chefs-lieux communaux les jeunes scolarisés ont cahin-caha quelques espaces de loisirs, comme les maisons de jeunes, les terrains de proximité,... où ils pourraient combler, un tant soit peu, le vide, ce n’est pas le cas, en revanche, pour les élèves habitant les villages et autres hameaux déshérités. Effectivement, dans ces contrées où il n'existe pas la moindre ombre d'un terrain combiné ou d'un foyer de jeunes, les élèves se morfondent et s'ennuient à mort. «Chez nous à Rodha, nous ne disposons d'aucune structure dédiée aux jeunes et aux sports. C'est le vide total. Les jours de vacances scolaires passent difficilement. Et nous, on se retrouve la plupart du temps en train de rouler les pouces», constate amèrement un collégien du village Rodha dans la commune d'Ath Mansour. Dans d'autres bourgades, comme celles relevant de la commune d'Ahnif ou Chorfa, à titre d’exemple, c'est le même topo. «Comment va-t-on combler le temps durant ces vacances ?», se demandent la plupart des jeunes enfants scolarisés. En tout cas, chacun trouve une occupation, mais, généralement, les élèves aiment s’adonner à des parties de football dans leurs quartiers ou villages, chasser des grives et des étourneaux, très présents en ce moment, ou se déplacer carrément dans les villes voisines, histoire d'oublier un peu la pesante atmosphère de la campagne où «le temps s'arrête de s’écouler», pour reprendre l'expression de l'un des potaches. Cependant, ces élèves sont, également, mis à contribution par leurs parents dans la cueillette des olives. En effet, comme c'est la campagne d'olivaison et que les parents possédant des oliviers ont besoin d'un coup de main, ils enjoignent à leurs enfants de les aider dans cette tâche difficile et laborieuse. «Pour ma part, il n'y aura pas de répit ni de vacances. Je dois aider ma famille à récolter les olives de la saison», affirme un collégien de Chorfa. En somme, entre passer ses vacances à jouer, à ne rien faire, à récolter les olives ou à chasser les grives, les élèves passent leur vacances comme ils peuvent et surtout pas comme ils le souhaitent.

Y Samir.