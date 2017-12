Une ligne de transport vers Oued El Berdi réclamée

Par DDK | Il ya 5 heures 37 minutes | 234 lecture(s)

Les habitants d’El Hachimia et d’Oued El Berdi, deux communes situées à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya Bouira déplorent l’absence d’une ligne de transport entre les deux chefs-lieux communaux. Selon les habitants de cette région, cette situation pénalise les populations des deux municipalités. Pourtant, expliquent les mêmes habitants, Oued El Berdi est une commune qui relève administrativement de la daïra d’El Hachimia. «Oued El Berdi est l’une des rares communes de la wilaya et probablement de tout le pays à ne pas disposer d’une ligne de transport avec la daïra mère. Cette situation est vraiment inédite», confie un des habitants de la région. Cet état de fait n’est pas sans conséquences sur la vie de milliers d’habitants. Des habitants qui souffrent pour se rendre d’une commune à une autre ou des villages alentours vers le chef-lieu de daïra. Ainsi, et devant l’absence d’une ligne de transport, les villageois de Fraksa, au sud d’El Hachimia, et ceux de Oued El Berdi sont contraints de se rendre jusqu’au chef-lieu de wilaya Bouira pour pouvoir rallier la ville d’El Hachimia. En plus de la grande distance à parcourir, environs 80 km en aller-retour, le trajet est très couteux et revient cher aux populations des deux localités citées. Or, moins de dix kilomètres seulement séparent Fraksa et Oued El Berdi de la ville d’El Hachimia. Les habitants de cette dernière sont aussi confrontés au même problème lorsqu’il s’agit de se déplacer à Oued El Berdi. Actuellement, des dizaines de travailleurs originaires d’El Hachimia exerçant au niveau de la zone industrielle d’Oued El Berdi ne trouvent pas de moyens de transport pour regagner leurs lieux de travail. Ceci dit, beaucoup de citoyens pensent que rares sont les transporteurs à se risquer à demander une ligne, et ce, en raison de sa non rentabilité. Mais toujours est-il qu’une desserte doit être mise en place entre les deux localités pour assurer un service minimum. «Des bus peuvent être affrétés pour assurer des allers-retours entre Oued El Bedi et El Hachimia à des horaires bien précises. Cela demande quelques fourgons et surtout une autorisation de la direction des transports de la wilaya», suggèrent certains habitants.

D. M.