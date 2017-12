Le quartier se refait une beauté

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes | 247 lecture(s)

Le quartier de Draa El Bordj, situé à proximité du siège de la wilaya de Bouira, s’est refait une beauté ces derniers jours. Grâce à l’initiative des habitants, une opération a été lancée récemment pour nettoyer leur cité. À l’origine de l’insalubrité régnant dans ce quartier du centre-ville, des actes d’incivisme. Il arrive toujours de voir des gens jeter des sacs poubelles à travers les fenêtres des cages d’escaliers. De ce fait, les initiateurs de cette action de nettoyage espèrent lutter contre certains reflexes d’incivisme et surtout sensibiliser sur la nécessité de garder les espaces communs, les lieux publics et la cité propres. D’aucuns parmi les habitants du quartier souhaitent que les riverains soient plus sensibles aux bons reflexes de propreté. À Draa El Bordj, les comités de quartier qui ont été créés récemment veillent à assurer un cadre de vie meilleur aux habitants. Des actions tel que le nettoyage de la cage d’escalier, l’entretien de l’éclairage, la réfection des boites aux lettres et le remplacement des serrures aux portes d’entrées ont été assurées par les membres de comité. Pour cela, une caisse a été créée pour collecter des sommes d’argent, environ 300 dinars par habitant. Ces sommes serviront à financer divers achats (poubelles, produits d’entretien…). Des espaces verts jadis à l’abandon sont maintenant entretenus par les éco-citoyens amateurs de plantes et de botanique. Des campagnes régulières de nettoyage et de ramassage d’ordures, sachets en plastique et autres bouteilles sont régulièrement organisées.

Khaled Houinta