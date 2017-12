état déplorable des voies d’accès de Hamana

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 213 lecture(s)

Les habitants du quartier Rebah Ahmed communément appelé Hamana de la commune de Lakhdaria interpellent les membres de la nouvelle assemblée sur l’état du délabrement des voies d’accès dans leur cité. Selon les mêmes habitants, les voies d’accès dans le quartier sont très dégradées et parsemés de nids-de-poule et de trous béants. «Nous vivons un calvaire depuis maintenant plusieurs années en raison de l’état dégradé des routes. Celles-ci sont impraticables surtout en ces temps de pluie. Cela rend la circulation aussi bien automobile que piétonnière laborieuse», confient les mêmes habitants. Et d’ajouter : «Les voies d’accès sont boueuses. Les eaux de pluie stagnent au milieu de la chaussée et forment des marres géantes». Durant l’été, c’est la poussière qui empoisonne la vie des populations. Selon eux, les citoyens du quartier avaient à maintes reprises interpellés les élus qui se sont succédé à la tête de l’APC de Lakhdaria pour remédier à cette situation, mais en vain. «Nous avons beau réclamé un projet d’aménagement du quartier mais nos doléances sont tombées dans l’oreille d’un sourd. Nous nous adressons cette fois-ci au nouveau maire et à son équipe dans l’espoir d’avoir une suite à nos doléances», expliquent les citoyens de Hamana. Par ailleurs, ces derniers suggèrent au nouveau maire de se rendre sur les lieux pour voir de visu l’état des voies d’accès dans le quartier et prendre des mesures qui s’imposent et mettre un terme à une souffrance qui dure depuis plusieurs décennies. Ces habitants souhaitent l’inscription d’une opération d’aménagement du quartier et du revêtement des voies d’accès. Ils rappellent que ce quartier compte parmi les anciens de la ville de l’ex-Palestro, il demeure ainsi l’un des rares de la ville à ne pas connaitre des travaux d’aménagement depuis les années 70.

D. M.