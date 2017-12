Manque d'espaces de loisirs

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 224 lecture(s)

Le village Assif Assemadh, situé à 10 km du chef-lieu communal de M'Chedallah, subit de plein fouet les contrecoups du sous-développement. Cette localité rurale enregistre des insuffisances dans presque tous les volets. En "zoomant" par exemple sur le secteur de la jeunesse et des sports, celui-ci est carrément "dépitant" pour les jeunes de ce village, car ils ne disposent pas d'espaces de culture, de loisirs et de sports où ils pourraient combler le vide. Les jeunes voient le temps passer sans pouvoir en profiter. Ce village ne dispose que d'un stade qui est en fait un terrain vague, raboteux et plein d'aspérités. «Il est fait pour tout sauf pour la pratique du football», constate un jeune du village. Le terrain se trouve dans un état lamentable puisqu’il a été aménagé, dit-on, par la force des bras et l'entraide d'une jeunesse sans moyens adéquats pour en faire un stade. Revêtu en TVC, ce terrain pose de sérieux problèmes quant à la pratique du football. Il est parcouru par des crevasses et autres sillons ainsi les parties de foot se disputent avec appréhension étant donné que le terrain est parsemé d'aspérités. Il est à déplorer aussi l'absence des terrains de proximité dans ce village laissé-pour-compte. Pour sa part, le foyer de jeunes brille par son absence et aucune structure culturelle, de loisir et autres n'a été érigée dans ces contrées déshéritées. «On s'ennuie dès les premiers jours de vacances car nous ne disposons pas d'espaces culturels et de loisirs comme une salle polyvalente ou une salle de sports», déplore-t-on dans ce village.

Y. Samir