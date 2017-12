Des dizaines de foyers dans le désarroi

Par DDK | Il ya 5 heures | 253 lecture(s)

à Takerboust, chef-lieu de la commune d’Aghbalou, des dizaines de foyers vivent depuis quelques jours au rythme de longues et répétitives coupures du courant électrique.

Selon les habitants des quartiers concernés par ces interruptions, ces dernières sont fréquentes et ont tendance à se produire la nuit entre 20 et 21 heures. «Rien que la semaine dernière, trois coupures ont été enregistrées et des dizaines de foyers ont été privés du courant durant les journées du lundi, mardi et jeudi derniers», confient certains habitants de la localité. Pire encore, nos interlocuteurs indiquent qu’à chaque fois qu’une coupure survient, le courant n’est rétabli que le lendemain après-midi. A ce propos, les mêmes habitants affirment que la coupure survenue dans la soirée de jeudi dernier, vers 21 heures, n’a été réparée que le lendemain à 19 heures. Les habitants sont, donc, restés sans courant pendant presque 24 heures. Nous apprenons aussi auprès de nos interlocuteurs qu’il arrive qu’un foyer jouisse de cette énergie et qu’un autre n’en dispose pas, et ce, dans un même quartier. Pour les résidents de ces cités, cette situation est «invivable et pénalisante», surtout en ces temps de froid glacial, sachant que la région se situe en zone montagneuse où bon nombre de foyers ne sont pas encore raccordés au gaz de ville. En fait, dans ces quartiers privés de gaz naturel, les familles, surtout celles vivant avec des enfants en bas âge, ont souvent recours au chauffage électrique. Et en l’absence de cette énergie, elles sont livrées à elles-mêmes. Il faut dire que le recours, en période hivernale, aux appareils de chauffage fonctionnant à l’électricité accroît la consommation de l’énergie électrique et provoque, par conséquent, des surcharges sur le réseau. L’autre facteur qui peut expliquer cette situation, c’est le manque de transformateurs électriques au niveau de la région. Actuellement, et selon nos sources, celui alimentant les quartiers du centre de la localité est dépassé et n’arrive plus à faire face à une demande en courant sans cesse grandissante. Nos interlocuteurs évoquent aussi de fréquentes chutes de tension qui surviennent en été. «Si les coupures de courant sont fréquentes en hiver, en été, en revanche, nous sommes constamment confrontés aux chutes de tension. Celles-ci font que les appareils électriques soient mis à rude épreuve, étant exposés au risque d’endommagement. Souvent, les appareils ne fonctionnent pas correctement en été», s’accordent à dire certains citoyens. Nos interlocuteurs font savoir que ce problème ne date pas d’hier, mais de plusieurs années. Pis encore, selon eux, les services de la SDC sont au courant du problème et ils ont été alertés à maintes reprises, mais en vain. «À chaque fois qu’ils sont interpellés, ils (les services de la SDC) disent qu’ils sont prêts à installer de nouveaux transformateurs à condition que des assiettes soient proposés par les citoyens, pour la réalisation de postes maçonnés», témoignent les mêmes habitants. Ces derniers se disent aussi prêts à aider, mais «devant l’exigüité des ruelles et l’absence de terrains, on ne peut rien proposer», déplorent-ils. Selon eux, c’est à la SDC qu’il incombe de prospecter des terrains et surtout d’élaborer des études pour voir de près tous les problèmes liées aux installations électriques et en finir avec des problèmes qui durent depuis plus d’une décennie. Nos interlocuteurs, qui regrettent le fait qu’une telle situation puisse exister encore à la veille du passage au nouvel an, lancent un appel au directeur de la SDC de Bouira et aux autorités locales, pour prendre les mesures qui s’imposent afin de mettre un terme à ce «calvaire».

Djamel M.