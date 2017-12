Les locaux laissés à l’abandon squattés

Par DDK | Il ya 6 heures 43 minutes | 277 lecture(s)

Le bâtiment abritant les 100 locaux dits du président de la République dans la commune d’El-Esnam, sise à 13Km au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira sont toujours inexploités. Abandonnés, des garages ont été même transformés en QG de délinquants, de drogués et d’alcooliques. Situés à l’entrée ouest de ladite commune, les locaux en question ont été dégradés progressivement sans que quelqu’un n’ose mettre un terme à ce gâchis surtout si l’on sait que des milliards ont été déboursés par les pouvoirs publics pour édifier ces locaux à usage professionnel. Si les intempéries ont eu raison de sa toiture, des visiteurs indélicats n’ont pas hésité à s’en approvisionner en portes, fenêtres et autres matériaux d’électricité (prises, interrupteurs) et de plomberie (robinets particulièrement) pour les besoins de leurs constructions privées. D’après certains riverains, «les locaux commerciaux n’avaient pas été attribués au moment opportun, ce qui a empêché une centaine de chômeurs d’y établir des activités commerciales ou artisanales. Certains auraient même pu créer des emplois s’ils avaient eu cette chance de disposer d’un local». Par ailleurs et depuis le début du mois en cours, ces locaux sont transformés en refuge par une trentaine de jeunes venus de Mostaganem pour la plupart, afin de travailler dans le domaine agricole, à savoir les pépinières proches de leur nouvel habitat. «Ces individus allument toutes les nuits un feu pour se chauffer, alors que jeudi dernier le feu s’est propagé dans les autres locaux à travers les cadrans en bois et a mis leur vie en danger. Sans l’aide de quelques riverains venus au secours de ces ouvriers pour éteindre l’incendie, une catastrophe aurait été imminente», regrette un habitant du coin. La direction en charge de la gestion de ces équipements est interpellée afin de trouver une solution pour ces biens à l’abandon ou de procéder à la fermeture définitive de ces locaux squattés malheureusement à mauvais escient.

Aziz C.