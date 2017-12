Les parents d'élèves rénovent les cuisines et le réfectoire

Par DDK | Il ya 6 heures 42 minutes | 310 lecture(s)

L'association des parents d’élèves (APE) de l'école primaire Kechadi Amar de Raffour dans la commune de M’Chedallah à peine installée vient d’entamer une opération de restauration complète des cuisines et du réfectoire de l’établissement du primaire. Il est utile de noter que ces équipements sont dans un effroyable état de délabrement et d’insalubrité. Une opération de bénévolat à laquelle a appelé cette association récemment créée a débuté samedi dernier avec l’enlèvement du carrelage des cuisines complètement usées à laquelle ont massivement participé les parents. En parallèle, des dons de matériaux de construction ont été offerts tels que le ciment, sable, carrelage, peinture ajouté à une collecte d'argent pour mener à bien cette indispensable opération de restauration. Sur les lieux, le président de l’APE M. Kechadi Achour fera savoir qu'il a été fait appel à un bureau d'étude local qui a élaboré gratuitement une fiche technique de cette opération qui consiste en le remplacement du vieux carrelage, le revêtement du soubassement des murs des cuisines et réfectoire en faïence, le ravalement à la peinture de l'ensemble des façades intérieurs et extérieurs, la réinstallation de l'électricité, du gaz de ville et de la plomberie anciennes et vétustes, l'aménagement des potagers et supports des équipements de cuisine. Notre interlocuteur dira plus loin que l'APC de M'Chedallah s'est engagée de son côté à fournir tous les équipements de cuisine dont les anciens sont hors d'usage. Il convient de rappeler que ces cuisines ont été mises en service en 1982 et n'ont jamais bénéficié d'une quelconque opération de rénovation ni remplacement des équipements complètement usés. Signalons que ces cuisines servent à l'heure actuelle 530 élèves sachant que même l'école primaire Taghzouti Kaci qui est mitoyenne s'y restaure. Les parents d’élèves des deux écoles ont répondu massivement à l'appel de l'association. Son président prévoit que les travaux seront menés à terme durant ces vacances d'hiver. Avant de quitter les lieux, nous apprenons qu'un bienfaiteur, parent d'élève dans cette école, ferronnier de son état, a pris en charge plusieurs dizaines de chaises et tables en bois dessoudées en vue de les réparer.

Oulaid Soualah