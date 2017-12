Importante avarie sur le réseau AEP

Par DDK | Il ya 6 heures 26 minutes | 103 lecture(s)

Une importante avarie s'est produite depuis presque un mois sur le réseau du transport d'AEP du captage El Ainser Averkane (source noire) de la commune de Saharidj. Le violent débit de cette avarie survenue au niveau d'un brise-charge à proximité du village Ath Yevrahim dans la commune de M'Chedallah provoque des dégâts sur un tronçon d'environ 200 mètres de la route secondaire récemment restaurée qui relie le chef-lieu de commune de Saharidj à celui de M'Chedallah via Ath Yevrahim par effet d'érosion, ainsi, l'eau qui jailli creuse sous l'asphalte. Cette détérioration du réseau AEP que ne cessent de dénoncer les nombreux usagers de cette route est due au diamètre de la tuyauterie qui ne peut contenir le débit du captage, d'où un refoulement vers le brise-charge par lequel s'échappe un véritable torrent d'eau potable qui en plus d'inonder cette route à grande circulation la détériore progressivement. Une source proche de l'antenne locale de l’ADE a fait savoir, dimanche dernier, qu'un bureau d'étude est retenu pour élaborer une fiche technique en vue de confier les travaux à un opérateur dans le secteur. Abordé le même jour, un membre de l'exécutif de la nouvelle APC de M'Chedallah, irrité par notre question s'agissant d'un sujet sensible, dira néanmoins qu'une commission composée d'un membre de l'APC, d'un autre de l'ADE et enfin de celui de l'hydraulique se rendra incessamment sur les lieux pour prendre les mesures qui s’imposent. Pendant ce temps, le village Ath Yevrahim et les cités périphériques de la commune de M’Chedallah alimentés à partir de ce captage reçoivent de l'eau une journée sur trois, selon plusieurs résidents. S'agissant d'une urgence, des dispositions pour y mettre un terme devraient être prises sans délais sachant que le législateur a prévu dans ce cas de figure une alternative pour contourner les lenteurs administratives liées à l’attribution des marchés publics qui est de gré à gré après l'aval du wali. La seconde solution serait l'organisation d'un volontariat durant lequel seront mobilisés et réquisitionnés les moyens humains et matériels du secteur étatique de la circonscription de M'Chedallah. La gestion du secteur sensible qu'est l'eau relevant de trois organismes étatiques à savoir l'APC, l'ADE et l'hydraulique, le chef de daïra devrait s'impliquer pour coordonner l’opération pour pallier au plus urgent et limiter les dégâts. En attendant que soit entreprise une opération de réparation sur cette importante avarie, l'eau qui fuit continuera son œuvre de destruction sur les deux ouvrages.

Oulaid Soualah