Est-ce la fin d’un calvaire ?

Par DDK | Il ya 6 heures 26 minutes | 201 lecture(s)

Dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire et l’éradication des bidonvilles, il a été procédé samedi dernier au recasement d’une dizaine de familles au niveau d’El-Esnam, une commune sise à 13 km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira.

Ainsi et selon les autorités locales, pour éviter de retomber dans les erreurs du passé, celles du squat des bidonvilles une fois leurs résidents relogés par d’autres prétendants, il a été immédiatement procédé à la démolition de ces baraques à coup de bulldozers, après le relogement des habitants du site concerné. La cité bidonville du 1er Novembre a été partiellement rasée et ce après le relogement de leurs habitants au niveau de la cité Said Guendouz, au centre-ville dans le programme des logements dit RHP (Résorption de l’habitat précaire). Cette opération a annoncé la fin du calvaire des habitants de la cité premier novembre, lesquels avaient bénéficié d’un quota de 27 logements. Ceci dit, il subsiste un épineux problème lié à l’implantation de certaines baraques sur des terrains domaniaux par certains résidents. Une dizaine de familles refusent de partir et veulent qu’on leur affecte ces terrains qu’ils occupent depuis plusieurs années. Seulement, ces terrains relèvent des domaniaux de l’Etat et ne peuvent être attribués de n’importe quelle manière. D’après une source locale, ces mêmes terrains domaniaux ne cessent d’attirer les convoitises des anciens habitants de ce quartier, aujourd’hui établis au niveau du grand quartier populaire dit LSP. Il y a même d’autres citoyens venant des quatre coins de ladite commune qui réclament l’attribution de terrains domaniaux. Il est utile de préciser que la liste des demandeurs de terrains frôle les cent (100) inscrits alors que le terrain ne peut satisfaire que 25 personnes. Par ailleurs, la liste des bénéficiaires de logements rendue publique la semaine dernière n’a pas fait seulement des heureux, mais a également suscité l’ire de certains habitants, lesquels estiment que les critères d’attribution de logements sont tout sauf équitables, vue la situation de certains bénéficiaires. Toutefois, aucun incident ou trouble n’a été enregistré depuis l’affichage de la liste du programme de logements RHP.

Aziz C.