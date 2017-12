Les nouveaux enseignants en formation

Par DDK | Il ya 6 heures 25 minutes | 224 lecture(s)

Le coup d’envoi du stage de formation pédagogique de préparation pour le travail de classe, organisé à l’intention des nouveaux enseignants des deux paliers (moyen et secondaire) admis dernièrement au concours de recrutement, a été donné samedi dernier à Bouira par la direction de l’Education de la wilaya de Bouira. Ce stage se poursuivra jusqu’au 4 janvier prochain. Le stage de formation pédagogique se tient au niveau du collège Said Haddouche de la ville de Bouira, au profit de dizaines de nouveaux enseignants exerçant actuellement dans deux paliers et dans différents niveaux. D’après une source proche de l’académie, les nouveaux enseignants ont été répartis en plusieurs groupes selon leur spécialité. Près de trois cent enseignants exerçant dans les cycles moyen et secondaire ont eu droit à une formation dans les différents domaines à savoir la psychologie, la didactique de la discipline ainsi que la législation scolaire. Ainsi, ils ont été encadrés par des inspecteurs de différentes disciplines et des directeurs de collèges. Sachant que ces cours sont programmés matin et après-midi, les stagiaires auront à travailler en ateliers pour les besoins de productions et également pour débattre sur les difficultés sur lesquelles ils ont buté depuis leur prise de fonction en début de l’année scolaire en cours. D’après certains inspecteurs rencontrés dans l’enceinte dudit collège, cette formation vise à répondre aux attentes des enseignants stagiaires, lesquels ont a fortiori affiché un besoin dans les différents domaines qui leur ont été programmés. Cette formation s’articulera principalement sur les modules essentiels qui les prépareront au travail en classe. Pour rappel, en septembre dernier, environs un quart de ces mêmes enseignants ont suivi une formation de courte durée focalisée essentiellement sur une approche théorique. La direction de l’éducation de Bouira a assuré deux sessions de formation au profit des nouveaux enseignants. La première, d’une durée de 12 jours (72 heures de formation) s’est tenue au mois de juillet dernier et a concerné 591 enseignants du cycle primaire. La deuxième session d’une durée similaire a été organisée au mois d’aout au profit de 171 nouveaux enseignants du moyen et du secondaire.

A. C.