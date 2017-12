Grande dégradation du chef-lieu

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 338 lecture(s)

Le chef-lieu communal d'Ahnif est situé à 40 km à l'Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Ainsi, cette localité enregistre des carences en matière d'aménagement urbain notamment. Si le centre de ce grand village est plus ou moins doté en commodités, il n'en est pas le cas pour certains quartiers périphériques tels que Ath Z'mala, Marghem et Ighil Ounevdou, où il est enregistré des insuffisances en aménagement urbain. Ces lieux présentent déjà un aspect peu avenant avec des ruelles "malmenées" et non bétonnées. Le sol de ces venelles est toujours à l'état initial, sans aucun aménagement. Cela fait souffrir les habitants lesquels à la tombée de la pluie se voient embourbés dans une fange inextricable. Leurs déplacements d'un endroit à l'autre devient laborieux et la boue leur colle aux chaussures. Le sol devient aussi glissant et plein de mares d'eau. «C'est vraiment le calvaire à chaque chute de pluie. Notre quartier, Ath Z'mala en l'occurrence, n'est pas bétonné de sorte à nous épargner toute cette boue gluante qui se répand sur toutes les ruelles. Les flaques d'eau nous mènent aussi la vie dure. On sautille par-ci par-là pour éviter de tomber dedans et de s'éclabousser», constate un habitant du quartier populaire d'Ath Z'mala situé au chef-lieu communal. Pour leur part, les trottoirs brillent par leur absence dans plusieurs endroits de ces quartiers populaires et populeux. «Les accotements de la chaussée sont dénudés de trottoirs. Nous traversons ces espaces non aménagés avec des aspérités et des trous partout», déplore un autre habitant du quartier Marghem du même chef-lieu. Les automobilistes souffrent également de cet absence d’aménagement et sont souvent contraints de rouler sur une chaussée cahoteuse, toute défoncée et surtout boueuse. L'eau potable, l'éclairage public, entre autres, y sont aussi insuffisants et compliquent la vie des habitants du chef-lieu communal. C'est dire qu'il subsiste toujours des carences dans ces "appendices" urbaines du chef-lieu lesquelles ne sont pas vraiment faites pour arranger le quotidien des habitants. Ces derniers appellent de leurs vœux à l'amélioration de leur cadre de vie dans ces quartiers. Les nouveaux élus de l’assemblée communale ont donc du pain sur la planche et sont appelés à réagir et à inscrire des opérations de développement pour améliorer les conditions de vie des populations.

Y. Samir