Par DDK | Il ya 6 heures 58 minutes | 328 lecture(s)

L’association des chasseurs Tikjda de Haïzer, commune située à 10 km au nord du chef-lieu de wilaya de Bouira, a organisée une campagne de plantation d’arbres samedi dernier dans la ville. L’initiative a vu la participation des élus de l’APC de Haïzer à leur tête le maire, les services des forêts, le mouvement associatif local et des membres de la société civile. La campagne a touché le centre-ville et le boulevard traversant Haïzer menant à la station climatique Tikjda. Ainsi, les arbres morts plantés le long du boulevard principal traversant la ville du nord au sud ont été remplacés par de nouveaux plants jeunes. À certains endroits du boulevard, il a été procédé à la plantation de nouveaux arbres pour embellir la ville, la rendre verdoyante et lui redonner une nouvelle image. Il faut dire que le long de ce boulevard, qui est un tronçon de la RN33 menant à Tikjda, entièrement aménagé il y a de cela quelques années, des dizaines d’arbres ont été plantés. Seulement et faute d’entretien régulier, ces plantes n’ont pas résistés longtemps avant de disparaitre. Le visiteur qui se rend à Tikjda traverse un boulevard nu bordé de part et d’autre de barres d’immeubles et de commerces. La verdure y est inexistence, concurrencée par du béton. Sur l’action de plantation lancée par l’association, ses initiateurs disent vouloir sensibiliser la population locale sur la culture de l’environnement et la préservation des espaces verts. L’autre objectif assigné à la campagne, est de promouvoir la culture du volontariat, les actions de bienfaisance et le travail associatif.

D. M.