Le commerce informel envahit la ville

Ces derniers mois, le commerce informel a gagné beaucoup d’espaces publics au chef-lieu de la commune d’Aïn-Bessem, sise à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de la wilaya de Bouira. La majorité des espaces publics, des rues, ruelles et trottoirs se trouvent squattés par des marchands à la sauvette qui gênent la circulation automobile et même les déplacements des piétons au centre-ville. Certains quartiers se trouvent complémentent envahis par ces marchands, à l’image de la cité marchante dite "Zmala" du centre-ville où un marché informel a été constitué par ces derniers. Ce marché se tient chaque samedi à l’indifférence totale des autorités locales. Les alentours des mosquées de cette ville sont aussi prisés par ces vendeurs qui squattent le moindre coin aux alentours de ces lieux de prières et provoquent des embouteillages monstres sur les routes voisines. Des citoyens de plusieurs quartiers de cette commune sont montés au créneau à maintes reprises pour réclamer l’éradication de ce commerce qui cause la dégradation de leur cadre de vie, mais aussi provoque du tapage nocturne, puisque ces vendeurs arrivent dès les premières heures de la matinée. «Nous avons saisi à maintes reprises le maire et le chef de la daïra à propos de cette situation qui non seulement génère la dégradation de notre cadre de vie, mais aussi nous pose des problèmes d’insécurité. Dès fois mêmes les entrées des bâtiments et des magasins sont bloquées par ces vendeurs illégaux et insoucieux», fait savoir Ahmed, un habitant du quartier "Les Tours". Celui-ci souhaite le lancement dans les plus brefs délais d’une grande action pour la résorption de ce commerce informel. À rappeler que la dernière action menée par les services de la police et les autorités locales contre ce phénomène remonte au mois de mars 2014.

