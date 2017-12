Danger sur les RN 30 et 15 !

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 309 lecture(s)

Des tronçons entiers des deux routes nationales traversant la daïra de M’Chedallah, à l’Est de la wilaya de Bouira, sont dans un piteux état.

C’est le cas de la RN30 reliant M'Chadallah à Tizi-Ouzou via le col de Tizi N'Koulal, laquelle est l’une des plus importantes voies d’accès. En plus de constituer un important raccourci qui est d'à peine 60 km entre M'Chedallah et Tizi-Ouzou en longeant le barrage de Taksebt au lieu des 100 km par Draâ El-Mizan, cette route des plus stratégiques qui relie les deux flancs (nord et sud) de la Kabylie joue un rôle non moins important sur le volet touristique. Car cette route traverse en plein milieu la paradisiaque chaine montagneuse du Yemma Khelidja et le parc national du Djurdjura (PND). Elle contribue aussi à l’essor économique de deux wilayas de Kabylie que sont Bouira et Tizi-Ouzou. Il faut dire que tous les commerçants ambulants des deux régions qui fréquentent les marchés hebdomadaires des deux wilayas transitent par cette route. Cela, en plus des transporteurs publics qui approvisionnent les entreprises et les auto-constructeurs en matériaux de construction de la wilaya de Tizi-Ouzou à partir des sablières, carrières d’agrégats, plates formes d'agglomérés qui foisonnent au niveau de la daïra de M'Chedallah. Cette route donc au triple rôle est dans un incroyable état de délabrement sur 15 kms entre le col de Tizi N'Koulal et le chef-lieu de la commune d'Iboudraren au niveau du lieu dénommé La carrière dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Ce tronçon a bénéficié, selon une source proche de la subdivision des travaux publics (STP) de M'Chedallah, d'un projet de réhabilitation en 2015. Seulement, l'entreprise de réalisation a plié bagages après avoir mené à terme la première opération dite de "fraisage" qui consiste en l’enlèvement de ce qui restait de l'ancienne couche de bitume. Le tronçon en question est actuellement dans un état caillouteux, ainsi, la route est devenue par la force des choses une authentique piste impraticable avec des glissements de terrains et de véritables cratères provoqués par le trafic incessant de véhicules de gros tonnage lourdement chargés. Ce tronçon de 15 kms constitue un véritable calvaire pour les centaines d'usagers quotidiens. Sur cette route, l'on constate une intense circulation routière H24 le long de l'année. Il faut signaler qu’en hiver et en raison des chutes de neige, la STP de la daïra de M'Chedallah intervient pour ouvrir le col et rétablir la circulation à la moindre chute de neige, l’on dispose ainsi d'un chasse-neige pour les opérations de déneigement.

La RN15 Chorfa - Aïn El Hammam n’est pas mieux lotie

La RN15 joue le même rôle que celui de la RN30. Mais elle n'est pas logée à meilleure enseigne. Plusieurs de ces tronçons sont dans un état déplorable. Le premier point noir est un tronçon de trois (3) kms qui traverse le village Selloum dans la commune d'Aghbalou. Un tronçon sur lequel ont été réalisés tous les réseaux souterrains des ouvrages d'utilité publique tels que celui du gaz naturel, de l'AEP et enfin de la fibre optique. Elle a subi un labourage en règle et a été abandonnée en l'état bien que le dernier de ces ouvrages a été réceptionné depuis presque deux ans. Malgré les promesses des quatre derniers walis qui se sont succédé à la tête de la wilaya de Bouira de prendre en charge les tronçons dégradés, rien n'y a été fait. Ni les promesses de ces commis de l'Etat ni les maintes requêtes du mouvement associatif de cette municipalité encore moins les menaces des citoyens de sortir dans la rue pour protester contre le retard mis pour sa prise en charge n'ont changé quoi que ce soit à l'état de cette route. Une route qui a enregistré d'autres avaries sur deux (2) tronçons de 50 mètres chacun sous forme de glissements de terrains au niveau du village Ivehlal. Il convient de signaler qu'au niveau du village Selloum qui a enregistré d’effroyables glissements de terrain ayant emporté des quartiers entiers durant l'hiver 2015, les ouvrages de drainage des eaux pluviales ont disparus. Cet état de fait risque d'aboutir sur des inondations et provoquer aussi d'autres glissements de terrains. Il faut préciser que cette région montagneuse fort escarpée enregistre le taux le plus élevé en matière de pluviométrie et chutes de neige. Par ailleurs et selon nos informations, un projet de réhabilitation de cette route a été inscrit par la direction des travaux publics de la wilaya. Actuellement, il n’est pas encore lancé mais les responsables de l’APC et les citoyens de la région confirment l’inscription de ce projet tant attendu. Il faut préciser par ailleurs que le déneigement de cette route prend souvent plus de temps qu’au niveau de la RN30.Ceci en raison de l’absence d’un chasse-neige. C’est celui stationné à M’Chedallah qui est réquisitionné à chaque intempérie. À Aghbalou, la population a souvent émis le souhait d’acquérir un chasse-neige propre à la commune pour les besoins de déneigement.

Oulaid Soualah