Les citoyens exposent leurs doléances au chef de daïra

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes

Les citoyens représentant les sept villages d’Ouled Rached, une commune située au sud-est de la wilaya de Bouira font part d’une situation peu reluisante dans laquelle vivent les populations de la commune. Ces citoyens relèvent beaucoup d’insuffisances notamment dans le secteur de la santé publique. Profitant de la rencontre tenue en date du 21 décembre dernier avec le chef de daïra de Bechloul au siège de la daïra, ces citoyens ont évoqué les problèmes liés à la santé et ont aussi exposé la situation ''dramatique'' dans lesquels vivent les citoyens de la commune. Les mêmes citoyens ont commencé par évoquer le secteur de l’éducation. À ce sujet et selon eux, la plupart des écoles enregistrent des manques à tous les niveaux, surtout celles implantées dans les localités de Tamamacht, Ighil, Taghzout et Chivoune. L’autre problème soulevé devant le chef de daïra concerne le raccordement au gaz de ville. Pour les habitants d’Ouled Rached, l’absence de cette commodité insupporte les villageois en cette saison hivernale. Actuellement, des centaines de foyers relevant de la commune ne sont pas raccordés au gaz de ville. Pourtant, les habitants n’ont pas cessé de réclamer le raccordement au gaz à travers les différentes sollicitations des autorités locales. Mais le problème reste entier. Dans une déclaration dont nous détenons une copie, les citoyens des différents villages demandent à la nouvelle équipe de l'exécutif communal de prendre leurs doléances en considération notamment pour les volets de la réfection des écoles. Des écoles dont ils disent qu’elles se dégradent d’année en année, chaque jour un peu plus. Pour ces citoyens, toutes les conditions doivent être réunies pour bien accueillir les enfants afin de leur assurer de meilleures conditions de travail. Un délégué du village d’Ighil s’est insurgé contre la ''marginalisation'' que subit son village du fait de la fermeture de la salle de soins. Une structure laissée, selon lui, à l’abandon laquelle a servi comme siège de la garde communale durant la décennie noire. Ainsi, plusieurs salles de soins se retrouvent toujours fermées. Il s’agit de celle de Taghzout, El Hamam et Ighil, même si la salle de soins d’Ouled Abdellah est toujours ouverte, elle enregistre toutefois des dysfonctionnements. Cette structure est dégradée et manque de moyens, notamment le raccordement au gaz naturel. Un seul médecin assure les prestations, ce qui demeure insuffisant. Ce médecin assurerait aussi des prestations dans le milieu scolaire pour tous les enfants scolarisés de cette commune et dans les trois paliers. Dans la même déclaration, on fait état de la situation peu reluisante dans laquelle se trouve le secteur de la culture et de la jeunesse. Un secteur où il est enregistré un manque d'infrastructures pour accueillir les jeunes et leur permettre de se distraire et de s’épanouir. Il faut signaler que la commune recèle un potentiel important dans tous les domaines notamment artistiques et sportifs. À cet effet, les représentants du village d’Oueld Rached demandent aux autorités locales et celles de la wilaya de prendre en considération leurs doléances et appellent à plus d’équité dans la répartition des projets de développement à travers les différents villages.

H. Essaid