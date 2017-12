127 000 doses de vaccins distribuées

Par DDK | Il ya 6 heures 54 minutes | 279 lecture(s)

La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole se poursuit toujours au niveau des structures de santé à travers la wilaya.

La campagne en question a été lancée jeudi 21 décembre et elle s’étalera jusqu’au 7 janvier prochain. Elle cible les enfants scolarisés dans les deux cycles primaire et moyen. Selon les services de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Bouira, le nombre d’enfants concernés par cette campagne à l’échelle de la wilaya s’élève à 127 000. Durant cette campagne, les services de la DSP indique avoir mis à la disposition de ses établissements de santé 127 000 doses de vaccins. Ces doses ont été reparties à travers les différents établissements de santé, indique la DSP. Selon cette dernière, la vaccination se déroule au niveau des EPSP de la wilaya qui sont au nombre de cinq (5) et 34 polycliniques repartis sur les trente (30) communes de la wilaya. D’après les services de la santé, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la réussite de cette opération. Par ailleurs, la DSP fait savoir que depuis le lancement de cette campagne le 21 décembre dernier, aucun incident n’a été signalé chez les enfants vaccinés au niveau de la wilaya de Bouira. Evoquant les chiffres des enfants vaccinés depuis le lancement de cette campagne, les services de la DSP informent que durant le premier jour du lancement, le 21 décembre, le nombre d’enfants vaccinés s’est établi à 239. Le vendredi 22 décembre, 60 enfants ont été vaccinés. Le nombre d’enfants vaccinés durant les journées du 23, 24, 25 et 26 décembre est respectivement de 188, 834, 589 et 678 enfants. La DSP de Bouira précise que cette vaccination est destinée à préserver la santé des élèves des cycles primaire et moyen contre les virus de la rubéole et de la rougeole. Une population déterminée, selon la DSP, et dont le risque de contagion rapide dans le milieu scolaire est très élevé. Pour illustrer ce risque élevé de contagion, la DSP indique qu’un seul cas malade peut contaminer toute la classe.

Peu d'engouement à M’Chedallah

Lancée depuis le 21décembre dernier, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, qui s'étale jusqu'au 7 janvier prochain, a enregistré peu d'engouement dans la circonscription de la daïra de M'Chedallah. Selon le Dr Bahloul, chef de service de la prévention à l’EPSP d’Ahnif, exception faite du chef-lieu de commune d'Aghbalou, Takerboust en l'occurrence et El-Adjiba, les citoyens semblent désintéressés de ces vaccins pourtant nécessaires pour les élèves du primaire et du CEM ainsi que pour les femmes enceintes notamment pour éviter des malformations congénitales. Notre interlocuteur dira que ce sont pas moins de 15 600 doses de ces vaccins qui protègent contre ces deux maladies endémiques qui sont disponibles au niveau des 26 unités de soins et les cinq (5) polycliniques réparties à travers les sept (7) communes de la circonscription de l'EPSP d'Ahnif. Le même responsable s'alarme du fait que dans certaines municipalités l’on pense encore à boycotter ces vaccins sans aucune raison.

D. M. et O. S.