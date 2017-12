1 000 policiers mobilisés

Par DDK | Il ya 6 heures 54 minutes | 307 lecture(s)

Pas moins de mille (1 000) policiers ont été mobilisés par la sûreté de la wilaya de Bouira à l’occasion des fêtes de fin d’année, apprend-on auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Selon cette dernière, ces effectifs seront repartis sur tout le territoire de la wilaya qui compte douze (12) sûretés de daïra. Selon la même source, un plan spécial a été aussi mis en place par les services de la police et toutes les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité des citoyens durant la soirée du nouvel an laquelle coïncide avec les vacances scolaires d’hiver. Ce dispositif, ajoute notre source, sera déployé au niveau des gares routières et stations de bus et de taxis, des places publics et à travers les grands axes routiers ainsi que ceux secondaires. À cet effet, il a été décidé de renforcer la présence de policiers et des patrouilles au niveau des centres commerciaux, lieux de loisirs et des hôtels. Les barrages de contrôle de police seront aussi renforcés à cette occasion, indique la cellule de communication. L’objectif de la police est d’assurer une couverture sécuritaire des manifestations culturelles et artistiques programmées à l’occasion du réveillon de fin d’année dans la wilaya de Bouira, précise-t-on. Par ailleurs, la police lance un appel aux usagers de la route de rester prudents et vigilants et les invitent à éviter les excès de vitesse et à surtout respecter le code de la route. La police indique aussi que ses services restent mobilisés et prêts à intervenir en cas d’un quelconque incident. La police se dit également à l’écoute des citoyens et ses services sont joignables à travers le numéro vert 15-48, celui des secours le 17, mais aussi sur le site internet et les réseaux sociaux. La police rappelle que les services de la DGSN ont prévu de déployer 60 000 agents à travers tout le pays à l’occasion de la célébration du nouvel an 2018.

D. M.