Création d’un espace pour l’échange de livres

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 318 lecture(s)

à l’initiative de jeunes de la wilaya de Bouira, un espace d’échanges de livres a été créé dans la ville de Bouira la semaine dernière. Pour concrétiser cette idée ô combien originale, les jeunes ont installé sur le boulevard de la wilaya, juste à proximité du lycée Mira, une mini bibliothèque. Avec de simples moyens, les jeunes ont fabriqué un petit meuble en bois, une sorte de petite armoire qu’ils ont placée sur un support métallique. Selon les initiateurs de cette action, l’idée consiste en l’échange de livres, de divers domaines, entre les membres de la communauté. «Nous avons intitulé cette action : prends un livre, laisses-en un. La mini bibliothèque que nous avons créée se veut un espace pour l’échange de livres. Il est ouvert à tous les amoureux de la lecture qui veulent partager et échanger leurs livres avec les autres», confie un des jeunes initiateurs du projet. Notre interlocuteur fait savoir qu’en l’espace de quelques jours seulement beaucoup de livres, notamment des romans ont été échangés. «Nous avons remarqué un engouement chez les gens pour notre idée. Beaucoup de personnes sont venues déposer leurs livres et sont reparties avec d’autres déjà entreposés au niveau de la mini bibliothèque», informe-t-on. Pour les initiateurs de l’action, l’objectif derrière cette idée est d’inculquer la culture du partage par les gens mais aussi celle de la lecture. Cette dernière, faut-il le souligner, n’est pas assez ancrée chez les jeunes. Et c’est bien connu, de nos jours peu de gens lisent. Les initiateurs de ce projet sont conscients de ce problème et pour eux l’initiation à la lecture passe par ce genre d’initiatives. Depuis le lancement de cette action, le boulevard de la wilaya où est placée la mini bibliothèque n’a cessé d’attirer les gens. Parmi toutes ces personnes, il y a bien sûr les curieux qui marquent une halte pour voir de près le projet. Beaucoup trouvent que l’idée est intéressante et l’ont saluée en émettant le souhait de la voir se reproduire dans le reste des localités de la wilaya. Sur les réseaux sociaux, l’idée a vite fait le tour des pages communautaires. Les internautes étaient unanimes à saluer et à encourager cette idée. Il est utile de rappeler qu’une autre initiative visant à collecter un million de livres a été lancée, il y a de cela quelques semaines par l’association «Tagrawla» d’Ath Leqser. L’action qui se poursuit toujours a eu l’adhésion du chanteur Idir, de l’historien Benjama Stora et des institutions de l’Etat à l’image du ministère de la Culture, la bibliothèque nationale (BN) et l’office des jeunes (ODEJ) de Bouira. Toujours dans la même commune d’Ath Leqser, l’association Tagrawla a lancé une initiative visant à échanger des livres au niveau du centre culturel de la localité. L’action se tient chaque mois.

D. M.