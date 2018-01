Le centre culturel s’anime

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 305 lecture(s)

Le centre culturel du chef-lieu communal de Chorfa abrite en ces vacances scolaires d'hiver quelques activités culturelles et de loisirs. La salle de spectacles a été, tout au long de la semaine dernière, le point de chute de dizaines d'enfants de la localité venus voir de près un spectacle de clowns. Comme les enfants aiment bien les personnages loufoques qui les font tordre de rire, la salle s'avérait trop exiguë pour contenir toute une foule de bambins enthousiasmés et impressionnés par les clowns qui ont assuré une bonne prestation. Ce spectacle a été initié par l'association locale "Tafat uzekka". Cette dernière prépare aussi activement la célébration du nouvel an amazigh qui coïncide toujours avec le 12 janvier du calendrier grégorien. Une tombola est organisée, ces jours-ci, avec vente de tickets à 50 dinars l'unité. L'on compte mettre les bouchées doubles afin de ne laisser rien au hasard pour préparer et organiser un Yennayer "mémorable". Par ailleurs, il est à noter que la localité de Chorfa n'a pas connu depuis le début des vacances scolaires des activités dignes de permettre aux élèves scolarisés de meubler un tant soit peu les heures creuses. La sempiternelle fermeture du centre culturel n'arrange guère les choses pour les jeunes de la localité. Cette structure n'ouvre que pour abriter certaines activités animées par les associations locales notamment. Aux dernières nouvelles, le matériel et les équipements acquis par ce centre ne sont pas encore "installés", dit-on. Le manque d'espaces à l'intérieur serait derrière cette défection. «Qu'on nous ouvre une bonne fois pour toute ce centre culturel qui appartient à tous les citoyens de la commune, notamment les jeunes. Cela fait un bail qu'il nous est interdit sauf en de rares occasions», regrette un jeune de la localité. À Chorfa, des centaines de jeunes et moins jeunes ne trouvent d’espaces où se rencontrer, échanger et se distraire. Et le centre culturel dont la création remonte à plus de deux décennies était de tout temps un lieu de rencontre et de création pour les jeunes de la localité. Actuellement, beaucoup espèrent la réouverture de cet espace mais aussi la création d’autres espaces de loisirs.

Y. S.