Le CFPA prépare la session de février

Le centre de formation professionnelle et de l'apprentissage "Khedoussi Hamouche" de la ville d'El Adjiba s'apprête, à l'instar des autres CFPA implantés à travers la wilaya de Bouira, à entamer la prochaine session de février sous de bons auspices. Le CFPA invite d'ores et déjà les jeunes de la commune intéressés par les formations à se rapprocher du bureau d'accueil et d'orientation dudit CFPA pour les éventuelles inscriptions et conseils des futures stagiaires. À cet effet, il est informé que les inscriptions vont démarrer le 7 janvier prochain pour s'étaler jusqu'au 18 février 2018, et ce pour permettre aux futurs apprenants de se rapprocher du CFPA et d'avoir le temps de consulter la nomenclature des formations mises à leur disposition, ainsi que de constituer les dossiers afférents. Les formations qu'offre le CFPA d'El Adjiba pour cette session sont "intéressantes" et pourraient constituer une débouchée non négligeable pour les futures diplômés, d'autant que ces formations apprennent des métiers qui sont très demandés sur le marché de l'emploi, où il est constaté surtout un "appauvrissement" de la main-d’œuvre qualifiée notamment. Ainsi, il est proposé aux jeunes garçons des formations comme la maçonnerie, la menuiserie sur bois, plomberie et sanitaire, peinture et vitrage, menuiserie aluminium et PVC, soudure et homologation, cuisine (pour les deux sexes). Pour les dames, le CFPA propose des formations telles que la coiffure dames, gâteaux traditionnels et couture. Toutes ces formations seront "couronnées" avec des certificats d’aptitude professionnelle (CAP). Interrogé sur la formation qu'il compte suivre, un jeune du chef-lieu d'El Adjiba affirmera : «Pour ma part, je suivrai bien une formation en menuiserie aluminium et PVC, car ce métier est très demandé sur le marché. Je voudrai travailler surtout pour mon compte, ouvrir un local où je pourrais travailler et fabriquer des portes, des fenêtres et autres en aluminium et PVC. C'est un créneau très porteur».

