L’on s’affaire déjà à fêter Yennayer à Ahnif…

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 272 lecture(s)

Le nouvel an amazigh qui coïncidera avec le 12 janvier correspondant cette année à l'an amazigh 2968, suscite un engouement particulier dans toute la Kabylie et même dans le reste du pays, surtout après sa récente consécration par le président de la République comme journée chômée et payée.

L'on s'attelle à célébrer cette journée phare de notre culture ancestrale avec un goût particulier, celui de sa reconnaissance officielle laquelle a suscité beaucoup de joie et d'enthousiasme parmi les populations de la Kabylie. Ainsi, dans la région du Sahel pour l'illustration, les différentes localités relevant de cette région préparent activement cette fête qui marque le début du nouvel an amazigh. Et pour marquer d'une pierre blanche cette journée, des associations culturelles, notamment, s'activent afin de réussir cet événement grandiose. Dans la commune d'Ahnif pour l'exemple, les autorités communales, les associations locales et la société civile mettent les bouchées doubles afin de célébrer le premier jour de Yennayer (Amenzu n Yennayer), une fête qui a son poids dans le calendrier agraire berbère. De ce fait, l'APC d'Ahnif en collaboration avec la maison de jeunes, les associations "Tafsut", "Azar", "Tagherma","Tafat" et le comité de soutien aux associations projettent d'organiser, les 12 et 13 janvier 2018, une panoplie d'activités qui seront animées à l'école primaire "Boubi Ali". Des expositions, des concours (plats traditionnels) des conférences-débats sur l'événement phare, entre autres seront au menu durant ces deux journées. «La fête du nouvel an amazigh commence à retrouver toute sa place dans la société qui l’a toujours réclamé comme fête nationale. La consécration de cette journée chômée et payée et le statut qui lui a été conféré nous rendent heureux et optimistes quant à l'issue que connaîtra notre culture et langue amazighes», affirme avec beaucoup de satisfaction un habitant d'Ahnif-centre.

… À Takerboust aussi

Dans d’autres communes de la daïra de M’Chedallah à l’image d’Aghbalou, des associations sont en pleins préparatifs pour accueillir Yennayer. Le collectif Ath Lkhir par exemple est à pied d’œuvre depuis plusieurs jours. Ainsi et selon les membres de ce collectif, plusieurs activités sont au programme de la célébration de Yennayer cette année. Le vendredi 12, il est prévu une exposition à la place publique «Tajmaat» du village Takerboust. Cette exposition va mettre en exergue la culture culinaire kabyle et les traditions locales. Différents plats traditionnels, mais aussi des poteries et des habits seront exposés à l’occasion de Yennayer. «Plusieurs participants vont prendre part à cette exposition à travers laquelle nous voulons mettre en exergue les traditions locales. Des traditions ancestrales que nous voulons faire revivre», explique un membre du collectif. Selon ce dernier, le collectif prévoit également d’organiser une opération de distribution de couffins alimentaires, couvertures et habits au profit des personnes nécessiteuses et des handicapés. Cette opération va concerner une soixantaine de personnes, indique-t-on. Une collecte de dons en argent, en denrées alimentaires et autres objets a été lancée depuis quelques jours pour mener à bien cette action caritative. Selon les membres du collectif, depuis le lancement de la collecte, un formidable élan de solidarité a été constaté parmi la population locale. La distribution de ces aides au profit des démunis sera effectuée le vendredi soir. Pour les initiateurs de l’action, Yennayer a été de tout temps une occasion de partage et de solidarité entre les membres de la communauté villageoise kabyle. «Nous voulons perpétuer ces traditions de partage et d’entraide entre les villageois héritées de ancêtres. Ces derniers ont souvent protégé les plus faibles et aidé les démunis. La fête de Yennayer est un moment de partage entre les membres de la famille et ceux d’une même communauté», souligne-t-on.

Y. S. et D. M.