L’olivaison fructueuse cette année

Une nette progression de la production oléicole a été enregistrée au niveau de différentes localités relevant d’El-Esnam, une commune sise à 13 Km au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Cette année, comparativement à l’année passée où la récolte était en deçà des espérances, la production s’annonce prometteuse. Ainsi, la fructification des olives s’avère être au-delà des attentes des oléiculteurs de la région. Les paysans sont unanimes à admettre que la fructification est au rendez-vous, cette fois. «La récolte est sans conteste meilleure que celle de l’année dernière. Celle-ci a bénéficié de meilleures conditions climatiques notamment un taux appréciable en pluviométrie que celles de l’année passée», fait remarquer un oléiculteur de D’hous, une localité au nord de ladite commune. Et d’expliquer également que la production oléicole est régie par ce qu’on appelle le cycle de l’olivier. Ce cycle veut qu’à une période de disette succède une période d’opulence. Donc, il était prévisible que la production de cette année soit meilleure que celle, moins bonne, enregistrée l’année dernière. D’après le même oléiculteur, le facteur de l’entretien des oliviers a aussi un impact non négligeable sur la production. «Sans un entretien régulier de l’olivier, il ne faut pas espérer une meilleure production et un excellent rendement en huile d’olive. L’arbre nécessite en permanence des travaux d’entretien. La taille de régénération est une action que beaucoup d’agronomes préconisent aux agriculteurs pour une meilleure production», explique l’agriculteur. Cette hausse de production enregistrée cette année a contribué à la stabilisation des prix de l’huile d’olives. Le prix d’un litre de l’huile d’olive est actuellement négocié aux alentours de 600 dinars. Un prix abordable et à la portée des ménages. Il est utile de signaler que l’année dernière, le litre de l’huile d’olives atteignait au niveau des huileries de Bouira les 800 dinars. Un prix qui a plombé la vente. Du coup, beaucoup de propriétaires d’huileries et de particuliers se sont retrouvés avec d’énormes stocks de l’huile d’olives sur les bras. Des quantités qu’ils commencent à écouler ces jours-ci. Sur la fluctuation des prix de l’huile d’olives, un agriculteur expérimenté expliquera que «comme tout produit agricole, le prix de l’huile est régi par les règles de l’offre et de la demande. Si la production est bonne, les prix de l’huile sont abordables et lorsque la production est moins bonne les prix prennent l’ascenseur», fait-il savoir. À propos de la culture de l’olivier, on parle du manque d’intérêt accordé à l’arbre. «Il faudrait que les gens s’intéressent plus à l’olivier. Beaucoup ont tendance à s’y intéresser uniquement au moment de l’olivaison. L’olivier a besoin d’être bichonné régulièrement, si l’on veut améliorer sa productivité et son rendement en huile», soutient-il. Il faut noter que partout à travers la commune notamment à l’ouest, dans la région de Guemgouma, une localité située à quelques encablures du centre-ville d’El-Esnam, les exploitants agricoles sont très satisfaits de leur cueillette hivernale. Une bonne récolte est synonyme de rentes supplémentaires pour beaucoup d’agriculteurs de la commune dont la plupart vivent essentiellement de cette culture. Ceci dit, un plan de développement et de réhabilitation de la filière oléicole dans la région d’El-Esnam est plus qu’indispensable, et ce, pour permettre le renouvellement et surtout l’agrandissement du parc oléicole.

A. Cheboub