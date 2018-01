La demande toujours supérieure à l’offre

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 271 lecture(s)

Le logement rural a été incontestablement la formule de logement qui a connu le plus d’engouement de la part de la population de la wilaya de Bouira.

Cela s’explique par le relief montagneux de la quasi-totalité des communes de la wilaya. Selon les statistiques de la direction du logement, plus de la moitié du programme de logements attribué à la wilaya, toutes formules confondues, est de nature rural. Plus de 40 000 aides ont été enregistrées à travers la wilaya entre la période allant de 2005 à 2017. Cependant et depuis 2017, cette formule a connu une légère stagnation. Crise financière oblige, le quota attribué à la wilaya a nettement baissé. Pis encore, dans certaines communes comme Aghbalou et Kadiria, aucun quota n’a été distribué depuis plus de deux ans. Alors que les demandes d’aides à l’habitat rural se comptent par centaines. Selon nos informations, dans la commune d’Aghbalou, il y a plus de 1000 demandes tandis qu’à Kadiria, l’on recense plus de 500 demandes. À elles seules, ces deux communes comptabilisent plus de 1500 demandes. Ce chiffre additionné à celui des autres communes de la wilaya, pour la majorité rurales, donnerait un nombre important de demandes. Des demandes qui ne pourraient être toutes satisfaites surtout si l’on sait que le quota alloué à la wilaya en 2017 s’élève à 1000 unités. Un chiffre confirmé par le ministre de l’Habitat Temmar lors de sa visite dimanche dernier dans la wilaya de Bouira. Ce dernier a aussi annoncé l’attribution d’un nouveau quota de 2000 unités de la formule rurale au profit de la wilaya pour cette année 2018. Ce qui donne un chiffre de 3000 unités. Des unités qui sont appelées à être reparties sur les 45 communes de la wilaya dans les prochains jours. Ce quota de 3000 aides semble à première vue important, mais reste en réalité en deçà de la demande exprimée par les citoyens. Dans ce segment de logement, et contrairement à d’autres formules comme celle de la location-vente où l’Etat s’est engagé à satisfaire tous les souscripteurs ayant effectué des ordres de virements (OV), la demande est largement supérieure à l’offre. À moins d’une amélioration de la situation financière du pays, la situation restera inchangée et le déficit en logement rural risque de se creuser d’autant plus que les demandes ont tendance à s’accumuler au fil des ans. Ceci dit, la nouvelle de l’inscription de ce nouveau quota de 2000 unités a été plutôt bien accueillie par les demandeurs de logements car il contribuera sans nul doute à résorber un tant soit peu cette crise touchant les localités rurales.

