Le lait enfin largement disponible

Par DDK

La ville de Saharidj a vécu des mois durant une crise aigüe de lait en sachet. Cependant et depuis dimanche dernier, l’on constate un retour à la normale et une nette amélioration de la situation. Selon nos informations, et suite à des instructions des services du commerce, un nouveau livreur de Boudouaou, dans la wilaya de Boumerdès, a été orienté vers la municipalité de Saharidj pour livrer des quantités largement suffisantes de lait en sachets. Selon un commerçant, la livraison a été renforcée cette semaine:«À présent, il y a un livreur de Boumerdès et un autre de Béjaïa qui assurent la distribution en quantité suffisante de lait. C’est un soulagement pour nous commerçants et surtout pour les ménages qui ont longtemps souffert de ce manque récurrent», déclare le même épicier. Depuis dimanche dernier, l'on a constaté des cagettes remplies de sachets de lait même en fin de journée au grand bonheur des pères de familles. Ces derniers voient ainsi s'éloigner le spectre de la pénurie de lait et la hantise des files interminables devant les superettes pour se procurer un sachet de lait. Notons par ailleurs que même le prix pratiqué est resté inchangé à raison de 25 DA le sachet d'un litre. D’aucuns sont satisfaits de la qualité du lait livré. Pour rappel, en 2017, une situation de pénurie de lait en sachets avait été enregistrée dans la commune de Saharidj qui avait durée plusieurs mois. Cela a contraint les commerçants d'alimentation générale de recourir au système de rationnement du produit à raison de deux sachets par client, et parfois même des commerçants s’adonnaient à la vente de ce produit en imposant aux clients le prix de 50 DA le sachet. La commercialisation se faisait deux fois par semaine soit le vendredi et le lundi. Même avec ce rationnement, la moitié des citoyens du chef-lieu communal qui avaient dû attendre des heures durant, retournaient bredouilles chez eux après épuisement du quota de 200 sachets par commerçant assuré par l’unique livreur de la commune. Ce dernier livrait au total sept commerçants au niveau du chef-lieu de la commune à raison de 200 sachets par épicerie. Au total, 1 400 sachets sont acheminés vers la commune à raison de deux fois par semaine. La quantité de 2 800 sachets par semaine assurée était insuffisante pour répondre à la forte demande en lait en sachets. Il est utile de préciser que cette pénurie de lait en sachet n’est pas propre à la commune de Saharidj mais elle touche pratiquement toutes les communes de la wilaya. Le chef-lieu de wilaya est le plus affecté par cette pénurie.

Oulaid Soualah